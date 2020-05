Die Arbeiten am vierten Teil der "Matrix"-Filmreihe sollen bereits Anfang Juli wieder aufgenommen werden. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, wird die wegen der Corona-Pandemie pausierende Produktion in rund sechs Wochen erneut gestartet. Die Dreharbeiten mit Keanu Reeves (55) und Carrie-Anne Moss (52) hatten ursprünglich im Februar in San Francisco begonnen und sollten Mitte März in den Babelsberg-Studios in Berlin fortgesetzt werden.

Wegen der Corona-Krise kam es dazu jedoch nie und kurz vor der ersten Klappe wurden die geplanten Drehs abgesagt. Ob das Wiederaufnehmen der Arbeiten nun auch in der deutschen Hauptstadt stattfinden wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Der Film von Regisseurin Lana Wachowski (54) sollte eigentlich am 20. Mai 2021 in die Kinos kommen. Ob die Macher von "Matrix 4" am bisherigen Starttermin festhalten wollen, ist derzeit nicht bekannt.