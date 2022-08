Hollywood-Star Matt Dillon hat beim Filmfestival in Locarno den Preis für sein Lebenswerk erhalten - dabei ist er erst 58 Jahre alt.

Mit gerade einmal 58 Jahren hat der US-amerikanische Schauspieler Matt Dillon ("L.A. Crash") beim 75. Internationalen Filmfestival in Locarno den Preis für sein Lebenswerk erhalten. Dillon, der seit 1979 als Schauspieler aktiv ist, hält sich selbst für "zu jung" für die Ehrung, wie er in einem Interview mit dem Festival erklärte.

Matt Dillon: Über vier Karriere-Jahrzehnte in der Filmbranche

Der Hollywood-Star fand nach eigener Aussage aus Neugier zur Schauspielerei. Besonders begeistere er sich für Charakterstudien. In seiner langen Karriere stand Dillon für einige der renommiertesten Filmemacher wie Oscarpreisträger Francis Ford Coppola (83), Lars von Trier (66) und Gus Van Sant (70) vor der Kamera.

Einen echten Mainstream-Hit landete Dillon im Jahr 1998 an der Seite von Cameron Diaz (49) in "Verrückt nach Mary". Für den Episodenfilm "L.A. Crash" erhielt er seine bisher einzige Oscar-Nominierung. Noch in diesem Jahr werden ihn die Zuschauer an der Seite der Superstars Margot Robbie (32), Tom Hanks (66) und Scarlett Johansson (37) in "Asteroid City" von Regisseur Wes Anderson (53) erleben können.