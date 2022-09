Matthias Reim muss aufgrund gesundheitlicher Probleme alle anstehenden Konzerte für September und Oktober absagen.

Matthias Reim (64) muss alle anstehenden Konzerte für September und Oktober absagen. Das hat der Veranstalter Semmel Concerts unter anderem bei Instagram mitgeteilt. Leider habe sich demnach der Gesundheitszustand des Sängers "in den letzten Tagen verschlechtert". Reim habe sich am Abend des 1. September in "intensive ärztliche Behandlung" begeben müssen.

Matthias Reim muss sich in "längerfristige Behandlung" begeben

"Neben seiner Stimmbandentzündung haben sich weitere, ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristige Behandlung erfordern und mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden", heißt es weiter. Man müsse dem Sänger nun "eine längere Erholungspause geben".

Daher müssten alle Auftritte für die kommenden Wochen abgesagt werden. Reim hätte unter anderem in Potsdam, Nürnberg und Gera spielen sollen. In den kommenden Tagen wolle der Veranstalter mögliche Ersatztermine bekannt geben. Derzeit sei man "zuversichtlich, dass er für die Arena-Konzerte im Dezember wieder vollständig fit sein wird". Für Ende des Jahres stehen unter anderem Auftritte in Leipzig, Magdeburg, Hamburg, Berlin und Köln auf dem Plan.