Die für Dezember und Januar geplante Tournee "Matthias Reim - Das Konzert 2021/2022" wurde abgesagt. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Schlechte Nachrichten für Fans von Matthias Reim (64): "In Folge der weiter bestehenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie" wurde die für Dezember und Januar geplante Tournee "Matthias Reim - Das Konzert 2021/2022" abgesagt. Das teilte Semmel Concerts mit. Betroffen sind demnach Konzerte in Zwickau, Cottbus, Berlin, Neubrandenburg, Hamburg, Rostock und Freiberg.

Allerdings gebe es "auch Positives zu vermelden", heißt es weiter: Matthias Reim wird ab Sommer 2022 wieder auf Tournee gehen. Und es sei gelungen, die abgesagten Städte erneut in den Tourplan zu integrieren, erklärte der Veranstalter. Bereits erworbene Tickets werden auf das neue Konzert in der jeweiligen Stadt umgeschrieben. Die neue Tour startet am 20.08.2022 in Cottbus und endet am 15.04.2023 in Lingen. Der Ticketverkauf beginnt am 15. Dezember.

Reim wird wieder Vater

Privat hat Reim auch gerade für Schlagzeilen gesorgt. In der Show "Schlagerbooom" verkündeten er und Christin Stark (32) im Oktober, dass sie Nachwuchs erwarten: "Es ist so schön. Sie ist die tollste Stiefmutter. Und jetzt haben wir uns diesen Wunsch erfüllt", erklärte Matthias Reim. "Es ist nicht nur Kind Nummer sieben, sondern ein echter Herzenswunsch", so der Sänger, der bereits sechs Kinder aus vorangegangenen Beziehungen hat. Das Paar verriet zudem, dass es im April 2020 geheiratet habe.