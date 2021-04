Die Dreharbeiten für den neuen Netflix-Film "The Swimmers" haben begonnen. Mit dabei: Matthias Schweighöfer.

Netflix hat den Drehstart von "The Swimmers" bekannt gegeben - ein neues Projekt, bei dem auch Matthias Schweighöfer (40, "100 Dinge") mitspielt. In dem Film von Regisseurin Sally El Hosaini (44, "Mein Bruder der Teufel") geht es um die beiden Schwestern Yusra und Sarah Mardini, die es als syrische Kriegsflüchtlinge dank ihres Schwimmtalents über Deutschland bis zu den Olympischen Spielen schaffen. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit.

Die Hauptrollen werden von den französisch-libanesischen Schwestern Manal Issa (29, "Mein liebster Stoff") und Nathalie Issa gespielt. Welche Rolle Schweighöfer einnehmen wird ist noch nicht bekannt. Sally El Hosaini wurde mit ihrem Film "Mein Bruder der Teufel" bekannt, der unter anderem 2012 bei der Berlinale als "Bester Europäischer Film" und vom Sundance Film Festival mit dem Award für "Best Cinematography" ausgezeichnet worden war.

Für Schweighöfer ist es nicht die einzige Zusammenarbeit mit dem Streaming-Riesen. So stand er auch für den ab dem 21. Mai zu sehenden Spielfilm "Army of the Dead" von Zack Snyder (55, "Justice League") vor der Kamera. Zudem führt er Regie für das Prequel zu dem Zombiefilm, "Army of the Dead - Prequel".