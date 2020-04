Multi-Talent Matthias Schweighöfer (39, "Der geilste Tag") meldet sich mit neuer Musik zurück: "Zeit" ist die erste Single von seinem zweiten Album "Hobby", das im August 2020 erscheinen wird. Der Track richtet sich an all die besonderen Menschen in seinem Leben: "Es ist generell eine Liebeserklärung an die Menschen um mich herum. Meine Freunde, meine Familie, die Kinder", verrät der 39-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Gerade während diesen schwierigen Zeiten von Corona und sozialer Distanz kann Schweighöfer, der sonst ein hektischeres Leben führt, viel Zeit mit diesen Menschen verbringen. Besonders genießt er die Tage mit seinen Kindern: "Meine Kinder haben wahnsinnigen Spaß sich am kreativen Prozess zu beteiligen und inspirieren mich täglich", so Schweighöfer. Wie ihr Vater würden sie unheimlich gerne Musizieren und singen: "Wir setzen uns also oft ans Klavier und jammen oder kochen gemeinsam, lesen viel und malen schöne Bilder, wie man auch gut am Boden erkennen kann." Nur an einer Sache würde es momentan fehlen: Ideen für neue Spiele, scherzt Schweighöfer.

Darum wurde "Zeit" in den USA gedreht

Das Video zu "Zeit" wurde von Regisseur Erik Schmitt (40, "Cleo") in den USA gedreht, zu denen Schweighöfer eine besondere Beziehung hat, wie er verrät: "Die USA bedeuten mir sehr viel". Man könne dort "so groß träumen" wie fast nirgends, erklärt der 39-Jährige seine Faszination für dieses Land. "Wenn man die Träume dann noch umsetzt, ist es umso schöner. Große Träume sind da per se erst mal willkommen. Ist ja auch ein großes Land", so Schweighöfer.