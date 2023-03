Claudia von Brauchitsch wird um 20:10 Uhr das "Streik Spezial." in Sat.1 moderieren.

Mega-Streik in Deutschland Diese Sender strahlen Sondersendungen aus

Der gemeinsame Streik von Verdi und der EVG legt Deutschland lahm. Mehrere TV-Sender informieren in Sondersendungen.

Der Streik von Verdi und der EVG legt am Montag (27. März) fast den kompletten öffentlichen Verkehr in Deutschland lahm. Nicht nur Bus und Bahn sind betroffen, auch Flughäfen stehen größtenteils still. Zahlreiche Arbeitnehmer bleiben heute im Homeoffice, andere versuchen auf komplizierte Art und Weise, ihren Arbeitsplatz aufzusuchen. Zahlreiche Fernsehsender ändern heute ihr Programm, um die Zuschauerinnen und Zuschauer über den aktuellen Streik-Stand zu informieren. Diese Sondersendungen laufen heute noch im TV.

Zentrale Frage: Ist der Streik in diesem Ausmaß gerechtfertigt?

Das Erste sendet heute um 21:00 Uhr "hart aber fair" in der Streik-Ausgabe. Louis Klamroth (33) empfängt unter anderem Gitta Connemann (58) von der CDU, Journalistin Anja Kohl (52) und Unternehmerin Marie-Christine Ostermann (45). Im Einzelgespräch kommt Lieferando-Fahrer Fabian Schmitz zu Wort, der Referent bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ist.

In der Debatte geht es darum, ob ein Warnstreik in diesem Ausmaß notwendig oder überzogen ist. Dabei stellt sich die Frage, ob die Arbeitnehmer in den streikenden Branchen während der Inflationszeit ausreichend Gehalt bekommen.

RTL zeigt unterdessen ein "RTL Aktuell Spezial" um 20:15 Uhr. Die Quizsendung "Wer wird Millionär?" beginnt dementsprechend um 20:30 Uhr. Alle weiterfolgenden Sendungen verschieben sich ebenfalls. Maik Meuser (47) unterhält sich in der Sondersendung mit Politikern, Arbeitgebervertretern und Gewerkschaftlern. Es geht um die Frage: War der größte gemeinsame Warnstreik seit rund 30 Jahren vermeidbar? Ebenfalls soll ein Stimmungsbild der Bevölkerung gezeigt werden.

Nach den täglichen Nachrichten zeigt auch Sat.1 eine Sondersendung. "Streik Spezial. Deutschland steht still" läuft ab 20:10 Uhr. Auch hier verschieben sich nachfolgende Formate wie "99 - Eine:r schlägt sie alle!" nach hinten. Reporter aus ganz Deutschland berichten im Spezial über die aktuelle Lage an ihren Standorten. Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling gab die Kernfrage der Journals vorab in einer Pressemitteilung bekannt: "Wie angespannt ist die finanzielle Lage der Streikenden wirklich und wie groß ist die Akzeptanz und das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger für die konzertierte Aktion der Gewerkschaften?"

Um 16:00 Uhr geht es ebenfalls in Sat.1 in der Nachmittagsshow "Volles Haus" um den Streik. Britt Hagedorn (51) und Chris Wackert (33) liefern den TV-Zuschauern Live-Updates rund um den Streikverlauf.

Auch bei anderen Sendern ist zu erwarten, dass der Streik zum Thema in den Nachrichten wird. Ein "Brennpunkt" im Ersten oder eine Sonderprogrammierung im ZDF sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angekündigt.