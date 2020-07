Die Video-on-Demand-Anbieter Netflix und Amazon Prime sowie auch die Musikstreamingdienste Spotify und Amazon Music Unlimited geben die verminderte Mehrwertsteuer an die Kunden weiter. Das gaben die Unternehmen in einzelnen Statements bekannt. Generell gilt in ganz Deutschland vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ein Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent statt der üblichen 19 Prozent. Viel macht das allerdings nicht aus.

Bei Spotify Premium im Einzel-Abo zahlt man statt der bisherigen 9,99 Euro nur noch 9,74 Euro. Eine Ersparnis von 25 Cent pro Monat. Bis zum Ende des Jahres hat man damit also 1,50 Euro mehr in der Tasche. Bei einem Familien-Abo kommt man auf eine Verbilligung von immerhin 38 Cent und 2,28 Euro bis 2021.

Netflix und Amazon reagieren ebenso

Auch Amazon kündigte für seine Dienste Prime und Music Unlimited an, die vergünstigte Steuer weiterzugeben. Man werde proaktiv den Kunden auf ihre Gebühr einen Ausgleich bieten, heißt es von Seiten des Konzerns. Bei Prime-Mitgliedern wird dies monatlich und ab Anfang August vorgenommen, bei Abonnenten von Music Unlimited werden die Details in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Der Kunde selbst müsse dafür nichts tun.

Natürlich springt auch der Branchenprimus Netflix auf diesen Zug auf. Die Monatsgebühr bei einem Standard-Abo fällt hier auf vorläufig 11,69 Euro bis zum Jahresende statt der bisherigen 11,99 Euro pro Monat. Die 30 Cent pro Monat summieren sich also bis zum Jahresende auf eine Ersparnis von 1,80 Euro. Das Basis-Abo für regulär 7,99 Euro fällt im Preis um 21 Cent und das Premium-Abo für normalerweise 15,99 Euro im Monat kostet jetzt für sechs Monate nur noch 15,59 Euro.