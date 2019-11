"Vorhang auf" für den forensischen Gerichtspsychologen und Zauberkünstler Thomas Meiberger - gespielt von Fritz Karl (51). Am Freitag (8.11.) startet die zweite Staffel der erfolgreichen und gewitzten Krimiserie "Meiberger - Im Kopf des Täters" um 21:15 Uhr bei ServusTV Deutschland.

In der ersten Folge, "Mörderisches Spiel", bekommt es die Salzburger Polizei mit dem hinterhältigen Bombenleger Goliath (Harald Krassnitzer, 59) zu tun. Ob Meiberger helfen kann, ihm das mörderische Handwerk zu legen? Erschwert wird diese Aufgabe dadurch, dass der fiese Erpresser schon bald ausgerechnet den ungewöhnlichen Psychologen als würdigen Gegenspieler persönlich ins Visier nimmt.

Der etwas andere Ermittler

Thomas Meiberger hat drei ganz besondere Eigenschaften. Er kann sich hervorragend in den jeweiligen Verdächtigen einfühlen und so bei den Ermittlungen helfen. Er bewahrt als Psychologe immer einen kühlen Kopf, auch in brenzlichen Situationen. Und er kann zaubern - etwas, das er von seinem Vater gelernt hat, einem Magier, der ihn früher auf die Zirkus-Tourneen mitnahm.

Beruflich läuft es also für Meiberger bestens, privat sieht es jedoch weniger rosig aus. Die Ehe mit Karo Meiberger (Jaschka Lämmert, 45) ist gescheitert, doch seinem Sohn Patrick (Lino Gaier, geb. 2002) zuliebe versucht er, mit ihr wieder zusammenzukommen.

Das Dreamteam kehrt zurück

Neben Fritz Karl sind in der Eigenproduktion von ServusTV auch wieder die Schauspieler Ulrike C. Tscharre (47) als Staatsanwältin Barbara Simma, Cornelius Obonya (50) als Kripo-Chef Nepo Wallner sowie Franz Josef Danner (geb. 1984) als Inspektor Kevin Ganslinger mit an Bord. Als Gaststars treten unter anderem "Tatort"-Kommissar Harald Krassnitzer, Schauspielerin Silvia Schneider (37) sowie die Sängerin und Schauspielerin Zoë Straub (22) auf.

Auch die neuen Folgen wurden vor der malerischen Kulisse der Stadt Salzburg gedreht und in der nicht minder reizvollen ländlichen Umgebung. Regie bei den ersten vier Episoden führte der Münchner Filmemacher Peter Baumann (geb. 1978). Die anderen vier Folgen wurden von dem österreichischen Regisseur Matthias Zuder (34) inszeniert. Die Drehbücher stammen wie schon bei Staffel eins von Maja und Wolfgang Brandstetter. Die insgesamt acht neuen Folgen gibt es jeden Freitag um 21:15 Uhr bei ServusTV Deutschland zu sehen.

Besonderes Highlight für alle Fans

Eine besondere Premiere feiert "Meiberger - Im Kopf des Täters" auf dem fünften Münchner Seriencamp Festival vom 8. bis 11. November in der Hochschule für Fernsehen und Film. Am Sonntag, den 10. November um 17:45 Uhr, gibt es ein Screening der ersten Folge, zudem zeigt der Sender exklusiv für alle Besucher die zweite Episode der zweiten Staffel vor der offiziellen Ausstrahlung. Als besonderes Highlight des Abends wird auch der Hauptdarsteller der Serie, Fritz Karl, an dem Screening teilnehmen und sich den Fragen der Zuschauer stellen.