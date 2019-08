Scary Spice lebt! Vielleicht liegt es an der Reunion-Tour der Spice Girls, dass Mel B (44, "For Once In My Life") beim Filmfestival in Venedig im Leoprint auf dem roten Teppich posierte - auf jeden Fall hat das beliebteste Tier-Muster der Modegeschichte bei dem ehemaligen Spice Girl mittlerweile ein Upgrade erfahren. Der Leoprint wirkte in der silber-schimmernden Variante und als bodenlanges, enges Kleid mit raffinierter Raffung gar nicht mehr "scary", sondern vor allem elegant.

Zu dem auffälligen Kleid kombinierte Mel B Creolen und auffällig hohe schwarze High Heels. Das restliche Styling blieb dezent, um dem Kleid die Bühne zu überlassen: Die Haare streng zurück gegelt, das Makeup zurückhaltend. Es muss eben nicht mehr von Kopf bis Fuß "auf die Zwölf" sein - vielleicht ist das der größte Unterschied zu früher.