Bis zum Auftakt der "Spice Girls"-Comeback-Tour am 1. Juni ist es zwar noch hin, aber Mel B (43, "For Once In My Life") bringt sich schon jetzt in Form. Und zwar mit einem strengen Fitness-Regime. Wie die 43-Jährige nun auf Instagram verriet, steht sie dazu täglich um 4.30 Uhr auf. Inspirieren lässt sie sich dabei von sich selbst...

Zu einem älteren Bild, das die Musikerin topfit und mit definierten Bauchmuskeln zeigt, schreibt Mel B: "Work-outs und richtig essen machen einen großen Unterschied, wenn man es richtig machen will, selbst wenn das heißt, dass man um 4:30 Uhr aufstehen muss, um zu trainieren." Das frühe Aufstehen sei es aber völlig wert, so die 43-Jährige weiter. "Es geht langsam voran. Ich bin nicht so weit von diesem Bild entfernt, dass Troy Jensen von mir vor ein paar Jahren gemacht hat. DAS ist meine Inspiration, ICH haha", schreibt Mel B weiter.

Alles ist möglich

Warum auch nicht? Wenn man nicht zuerst bei sich anfangen würde, sich zu respektieren und an sich zu glauben, könnte man nie lernen, sich selbst zu lieben, erklärt die Sängerin weiter: "Wenn du das nicht machst, dann wirst du immer jemanden oder etwas brauchen, der oder das dich vervollständigt." Wenn man das beherzige, sei wirklich alles möglich.

Für Comeback-Tour der "Spice Girls" wurden bislang sechs Shows bekanntgegeben - allerdings nur in Großbritannien. Auftakt ist am 1. Juni 2019 in Manchester. Weitere Konzerte finden in Coventry (3. Juni), Sunderland (6. Juni), im schottischen Edinburgh (8. Juni) und in Bristol (10. Juni) statt. Der krönende Abschluss ist am 15. Juni in London im legendären Wembley Stadion. Allerdings wird die Girl-Group nur zu viert auf Tour gehen: Gründungsmitglied Victoria Beckham wird (44) nicht mit Melanie B, Emma Bunton (42), Melanie Chisholm (45) und Geri Horner (46) auf die Bühne zurückkehren.