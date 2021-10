Mel Gibson checkt in der Serie "The Continental" ins Auftragskiller-Hotel aus den "John Wick"-Filmen ein.

Mel Gibson (65) checkt ins "John Wick"-Universum ein. Der Altstar, der in den 90er-Jahren zu den bestverdienenden Hollywood-Stars gehörte, spielt in "The Continental" mit - die Prequel-Serie zu den Action-Filmen mit Keanu Reeves (57). Das berichtet das Branchenmagazin "Deadline".

"The Continental" erzählt die Vorgeschichte des gleichnamigen Hotels, in dem bei "John Wick" vor allem Profikiller residieren. Die Bleibe wurde im Laufe der drei Filme ein immer wichtigerer Handlungsort.

"The Continental": Die Story der "John Wick"-Serie

Die Prequel-Serie spielt im Jahr 1975 in New York und erzählt die Geschichte des jungen Winston Scott. Der ist in den Filmen der Manager des Continental, auf der Leinwand spielt ihn Ian McShane (79). Winston Scott wird in der Serie von seiner Vergangenheit eingeholt, als er sich durch die Unterwelt des Big Apples kämpft, um die Macht über das Hotel zu erringen.

Der Darsteller des jungen Winston ist noch nicht bekannt. Mel Gibson spielt eine Figur namens Cormac. Mehr Infos zur Rolle gibt es noch nicht.

Dreiteiliges Serien-Event

"The Continental" soll als Miniserie in Form von drei 90-minütigen Folgen beim US-Sender Starz an den Start gehen. Die Ausstrahlung könnte laut "Deadline" entweder an drei Abenden oder als TV-Event am Stück über die Bühne gehen. Wie genau, ist noch genauso offen wie der Sendetermin.

Fest steht allerdings, dass Keanu Reeves entgegen erster Pläne keinen Auftritt in der Serie haben wird. Dafür dreht der Star gerade fürs Kino "John Wick 4" - mit dem alten Winston.