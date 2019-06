Meryl Streep (70, "Die Eiserne Lady") und Nicole Kidman (52, "The Hours") übernehmen die Hauptrollen als Musical-Darstellerinnen im Netflix-Film "The Prom". Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, hat Regisseur und Serienschöpfer Ryan Murphy (53, "American Horror Story") den Cast großenteils mit Stars besetzt. Auch Sängerin Ariana Grande (26, "Dangerous Woman") und Komiker James Corden (40, "The Late Late Show with James Corden") spielen mit. Damit wagt sich der Streamingdienst erstmals an die Verfilmung eines Broadway-Musicals.

"The Prom" erzählt die Geschichte einer lesbischen Schülerin in einer konservativen Kleinstadt, die ihre Freundin nicht zum Schulabschlussball mitbringen darf und schließlich Unterstützung von einer Gruppe von Bühnenstars erhält. Das Musical lief sehr erfolgreich am Broadway, erhielt sechs Tony-Award-Nominierungen und endet am 11. August.

Mit Streep und Kidman als Hauptdarstellerinnen hat sich Murphy ein eingespieltes Team geholt: Die beiden Oscar-Preisträgerinnen spielten gemeinsam in dem Drama "The Hours", zurzeit sind sie in der zweiten Staffel der HBO-Serie "Sweet Little Lies" zu sehen.