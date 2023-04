Am 1. Mai steht eines der größten Modeevents des Jahres an: die Met Gala 2023. Was bis jetzt alles über die Gästeliste bekannt ist.

Am Montag (1. Mai) geht in New York City wieder eines der größten und prestigeträchtigsten Modeevents des Jahres über die Bühne: die Met Gala! Hunderte geladene Prominente schreiten dann in ausgefallenen Outfits über den berühmten roten Teppich des Metropolitan Museum of Art. 2023 würdigt das Museum die Werke des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (1933-2019). Alles, was bisher über die Gästeliste, das Thema und mehr bekannt ist:

Was ist das Thema der Met Gala 2023?

Nach "Camp: Notes on Fashion", "In America: A Lexicon of Fashion" und "In America: An Anthology of Fashion" ehrt die Met Gala dieses Jahr den 2019 verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld. Das Motto lautet: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Die dazugehörige Ausstellung im Met Museum soll das Leben und Werk Lagerfelds auf "einzigartige Art und Weise" ehren.

Wie Stars und Designer das Thema interpretieren werden, stellt sich natürlich erst am 1. Mai heraus. Wahrscheinlich ist aber, dass ein Großteil der Gäste auf Vintage-Teile aus den großen Modehäusern, für die Lagerfeld arbeitete, wählen könnte: Chloé, Chanel, Fendi, Jean Patou oder Pierre Balmain.

Wer wird zur Met Gala eingeladen?

Organisiert wird das Event von der US-amerikanischen "Vogue" unter der Schirmherrschaft von Chefredakteurin Anna Wintour (73). Sie entscheidet auch über die Gästeliste: Jährlich werden vor allem Prominente eingeladen, die in verschiedenen Berufsfeldern wie Mode, Film, Fernsehen, Theater, Musik, Wirtschaft, Sport, sozialen Medien und Politik als gesellschaftlich relevant angesehen werden.

Wer genau auf dieser begehrten Gästeliste steht, wird nicht veröffentlicht. Allerdings ist bereits bekannt, welche Stars neben Anna Wintour die Co-Schirmherrschaft des Abends übernehmen und somit auf jeden Fall über den roten Teppich schreiten werden: Popsängerin Dua Lipa (27), Poetin Michaela Coel (35), Schauspielerin Penélope Cruz (49) und Tennisstar Roger Federer (41).

Zudem wurde bereits im Vorfeld bekannt, dass Lagerfelds Katze Choupette eine Einladung erhalten haben soll. Ob das zwölf Jahre alte Tier am Montag tatsächlich über den roten Teppich der Met spazieren wird, ist nicht bekannt. Auch Kim Kardashian (42) durfte sich trotz gegenteiliger Berichte offenbar über eine Einladung zur Met Gala freuen. Auf Instagram postete sie kürzlich mehrere Fotos mit dem Kätzchen und schrieb dazu: "Hatte ein Date mit Choupette in Paris. Wir haben etwas Zeit in Karl Lagerfelds Büro verbracht, um uns ein wenig für die Met Gala inspirieren zu lassen."

Die neueste Ausgabe der US-"Vogue" lässt weitere mögliche geladene Gäste vermuten. Das Heft zollt Karl Lagerfeld mit einem Cover Tribut, auf dem die zehn Models abgebildet sind, mit denen der Designer am liebsten zusammenarbeitete: Anok Yai (25), Shalom Harlow (49), Kendall Jenner (27), Liu Wen (35), Adut Akech (23), Natalia Vodianova (41), Naomi Campbell (52), Amber Valletta (49), Gigi Hadid (28) und Devon Aoki (40).

Wo kann man das Event live mitverfolgen?

Die "Vogue" strahlt am 1. Mai einen Livestream vom roten Teppich aus. Die Übertragung beginnt um 18:30 Uhr (EST, in Deutschland: 2. Mai, 00:30) auf Instagram, Facebook und Twitter. Der Livestream wird von La La Anthony (40), Derek Blasberg (41), Chloe Fineman (34) und Emma Chamberlain (21) moderiert.