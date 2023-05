Schauspielerin Florence Pugh überraschte mit kurzgeschorenen Haaren und ungewöhnlicher Federnkonstruktion auf dem Kopf bei der Met Gala.

Florence Pugh (27) überraschte mit ihrem Look auf dem roten Teppich der Met Gala in New York City. Die britische Schauspielerin erschien zu dem Fashion-Highlight mit raspelkurzen Haaren. Statt Beach Waves, einer Hochsteckfrisur oder Ähnlichem thronte auf ihrem Kopf eine Art hohe Krone aus Federn, die an einer schmalen goldenen Konstruktion befestigt war, die hinten auch im Nacken fixiert war.

Hommage an Karl Lagerfeld

Dazu kombinierte Pugh ein langes, weil auslaufendes Abendkleid aus cremefarbenem Satin. Ein besonderer Hingucker war die lange schwarze Schleife, die das Dekolleté zusammenhielt. Ohren und Handgelenke zierte Perlenschmuck, das Make-up war dramatisch gehalten.

Laut "New York Post" war ihr Look eine Hommage an den kultigen monochromen Look des verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld (1933-2019) und dessen elegante schwarze Anzüge, die mit einer Krawatte geschlossen wurden. Dem Designer war die Gala in diesem Jahr gewidmet.