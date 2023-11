Met Gala in New York

Met Gala in New York Event gibt sich besonderes Motto für 2024

Die Met Gala geht zurück in die Geschichte und will im kommenden Jahr historisch bedeutsame Kleidungsstücke feiern.

Das Thema für die Met Gala 2024 steht fest. Das Metropolitan Museum of Art gab bekannt, dass das kommende Motto des jährlichen Charity-Events "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" sein wird, zu Deutsch etwa "Schlafende Schönheiten: Wiedererweckte Mode". Dem Modemagazin "Vogue" zufolge, das das Event organisiert, wird sich die dazugehörige Ausstellung auf historisch bedeutsame Stücke konzentrieren, von denen einige viel zu zerbrechlich seien, um jemals wieder getragen zu werden - die "schlafenden Schönheiten".

Die Met Gala findet jedes Jahr am ersten Montag im Mai in New York City statt. Im kommenden Jahr ist das der 6. Mai, die Ausstellung läuft anschließend vom 10. Mai bis zum 2. September. Zu sehen gibt es dann 250 Stücke aus der Sammlung des berühmten Museums, die 400 Jahren abdecken soll. Die Besucher und Besucherinnen können dann ein englisches Mieder aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu Mode aus dem 21. Jahrhundert bewundern.

Anna Wintour entscheidet über Gästeliste

Das mit zahlreichen Stars besetzte Event Anfang Mai wird auch als die "Mode-Oscars" bezeichnet. Mit den Einnahmen der Met Gala wird das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art unterstützt. Der Preis für ein Ticket der Veranstaltung kann bis zu 50.000 US-Dollar (etwa 47.000 Euro) pro Person betragen. Anna Wintour (74), Chefredakteurin der US-"Vogue", wird wohl erneut als Co-Gastgeberin fungieren. Sie hat angeblich auch stets das letzte Wort, was die Promi-Gästeliste für das Event betrifft.

Die diesjährige Met Gala war dem verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld (1933-2019) gewidmet. Hollywood-Star Jared Leto (51) erschien im wohl spektakulärsten Look des Abends: Auf dem roten Teppich posierte er als Choupette, der französischen Birma-Katze des Designers.

Einen weiteren Hingucker bei dem Fashion-Event lieferte das Musikerpaar Rihanna (35) und A$AP Rocky (35). Die Schwangere erschien in einem weißen Ballkleid, das im oberen Teil inklusive Cape komplett aus Rosen-Applikationen bestand. Er trug einen karierten Gucci-Rock über einer Jeans, dazu wählte er eine schwarze Anzugjacke.