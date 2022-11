Metallica sind zurück: Die Band hat mit "72 Seasons" ihr neues Album angekündigt. Zudem können sich Fans auf eine Welttournee freuen.

Die legendäre Metal-Band Metallica hat ein neues Album angekündigt: Das zwölf Songs umfassende Werk "72 Seasons" wird am 14. April 2023 erscheinen. Mit der Single "Lux Æterna" samt Video liefern die US-Musiker bereits einen Vorgeschmack auf die neue Platte, die das erste reguläre Studioalbum seit "Hardwired... To Self-Destruct" aus dem Jahr 2016 ist.

"72 Seasons - 72 Jahreszeiten. Die ersten 18 Jahre unseres Lebens, in denen unser wahres oder falsches Selbstbild geprägt wird", erklärt Leadsänger James Hetfield (59) über den Titel des Albums. "Der Gedanke, dass unsere Eltern es waren, die einem erzählten, 'wer man ist'. Welche Schubladen möglich und passend sein könnten für die Persönlichkeit, die man hat. Richtig spannend daran finde ich, wie sich diese Auseinandersetzung mit den eigenen Grundüberzeugungen darauf auswirkt, in welchem Licht wir die Welt um uns herum heute wahrnehmen."

Tour unter dem Motto "No Repeat Weekend" angekündigt

Mit ihrem neuen Album wird die Band auch auf Tour gehen. Die "M72 World Tour" ist für 2023/2024 angekündigt und hat vier Konzerte in Deutschland im Gepäck. Das besondere an der Tournee: Die Musiker werden in jeder Stadt an je zwei Abenden zu sehen sein. Dabei werden Fans zwei komplett unterschiedliche Sets sowie verschiedene Bands im Vorprogramm zu sehen bekommen.

Angekündigt ist zudem "ein revolutionäres neues Bühnendesign", in dessen Mittelpunkt die kreisförmige Bühne ("Metallica Snake Pit") steht. Die deutschen Shows finden am Freitag, 26. Mai 2023, und Sonntag, 28. Mai 2023, im Hamburger Volksparkstadion sowie am Freitag, 24. Mai 2024, und Sonntag, 26. Mai 2024, im Münchner Olympiastadion statt.

Zwei-Tages-Tickets sind ab kommenden Freitag, 2. Dezember, erhältlich. Tickets für einzelne Termine werden ab 20. Januar 2023 erhältlich sein.