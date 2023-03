Metallica haben den dritten Vorboten für ihr neues Album veröffentlicht. In "If Darkness Had A Son" geht es erwartungsgemäß düster zu.

Metallica haben einen neuen Vorboten für das am 14. April erscheinende Album "72 Seasons" veröffentlicht. In "If Darkness Had a Son" geht es über sechs Minuten lang um Versuchung und den Versuch, dieser zu widerstehen. Für Sänger James Hetfield (59), der seit Jahren gegen seine Alkoholsucht kämpft, kein unbekanntes Thema.

Die Veröffentlichung des neuen Songs war im Vorfeld von Metallica mit einer TikTok-Aktion angedeutet worden. Auf der Plattform hatten Bassist Robert Trujillo (58) und Schlagzeuger Lars Ulrich (59) das Lied bereits hochgeladen, allerdings nur mit den Tonspuren von Bass und Schlagzeug. So hatten die Fans die Chance, ihre eigenen Ideen mit Gitarre oder Gesang einzubringen - sozusagen im Duett mit Metallica.

Listening-Events in Kinos zum neuen Album

"If Darkness Had a Son" ist nach "Screaming Suicide" und "Lux Æterna" die dritte Singleauskopplung aus dem kommenden Album. Produziert wurde die Platte von Greg Fidelman (57), Sänger Hetfield und Schlagzeuger Ulrich.

Bevor Metallica im Mai nach Deutschland kommen, haben Fans am 13. April die Chance, das neue Album in besonderer Atmosphäre das erste Mal zu hören. Bei dem Listening Event "72 Seasons - Global Premiere", das weltweit in Kinosälen stattfindet, wird das Album von Musikvideos für jeden Song und Kommentaren der Bandmitglieder auf der Leinwand begleitet. Tickets gibt es unter der Adresse https://metallica.film/.