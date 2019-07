Metallica ("Nothing Else Matters") werden bald ein Kinderbuch veröffentlichen. Das kündigte die Heavy-Metal-Band auf ihrer Homepage an. Das Buch trägt den Titel "The ABCs of Metallica" und erzählt die Bandgeschichte "von A bis Z". "Jeder Buchstabe des Alphabets hebt einen Moment unserer Reise heraus, von 'Garage Days' über 'Master of Puppets' bis hin zu spaßigen Fakten über uns." Das Buch enthalte viele Reime und Illustrationen. Auf Instagram teilte die Band auch ein Foto des Buchcovers.

"The ABCs of Metallica" soll ab dem 26. November erhältlich sein. "Alles für einen guten Zweck", schrieb die Band. Ein Teil der Einnahmen gehe an ihre eigene Wohltätigkeitsstiftung "All Within My Hands", mit der sie unter anderem Hunger in der Welt bekämpft. Kinder scheinen der Band wirklich am Herzen zu liegen. Kürzlich spendete Metallica an die Wohltätigkeitsstiftung "World Childhood Foundation" bei einem Konzert in Schweden 300.000 schwedische Kronen (umgerechnet etwa 28.400 Euro). Auf Instagram hatte die Band ein Bild von sich mit dem Spendenscheck geteilt.