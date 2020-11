Michael Ballack wird erstmals als Fußballexperte für RTL auftreten. Am Mittwoch analysiert er das Testspiel Deutschland gegen Tschechien.

Michael Ballack (44) kehrt als Experte ins deutsche Fernsehen zurück. Wie der Sender RTL bekannt gab, wird der frühere Fußballstar das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch (11. November) gegen Tschechien analysieren. Coronabedingt aus einem TV-Studio in Köln an der Seite von Moderatorin Laura Wontorra (31). Das Spiel selbst findet in Leipzig statt.

Es ist das erste Mal, dass Ballack für RTL im Einsatz ist. Von 2012 bis 2016 war er als Fußballexperte für den US-amerikanischen Sportsender ESPN tätig. Der "Capitano", wie Ballack aufgrund seiner früheren Verdienste um die DFB-Elf auch heute noch genannt wird, freut sich auf die Begegnung. "Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie." Er hoffe auf "ein spannendes Spiel". Anstoß ist um 20:45 Uhr, RTL überträgt ab 20:15 Uhr live.