Deutsche Fans des Sängers Michael Bublé (43, "Nobody But Me") werden im kommenden Jahr gleich acht Gelegenheiten haben, den Star live zu erleben. Denn seine groß angelegene Arena-Tour bringt den Kanadier im Zeitraum von 29. Oktober bis 10. November 2019 für acht Auftritte nach Deutschland. Den Auftakt gibt es in der TUI Arena in Hannover zu bestaunen, am 30. Oktober geht es dann in die Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Hamburg (Barclaycard-Arena) ist am 31. Oktober an der Reihe, nach einer kleinen Pause folgen Köln (5. November, Lanxess Arena) und Oberhausen (6. November, Kopi Arena). Am 8. und 9. November folgen noch Mannheim (SAP Arena) sowie Leipzig (Leipzig Arena), ehe am 10. November das Konzert in München (Olympiahalle) den Abschluss seiner Deutschland-Tour darstellt.

Wer sich bereit auf Bublés Tournee einstimmen will, kann dies ab kommenden Freitag mit frischer Musik tun. Dann erscheint sein neues Album "Love". Und auch sonst steht der 16. November ganz im Zeichen des Jazz-Sängers. Denn in den USA wird ihm an besagtem Tag auch noch sein eigener Stern auf dem Hollywood Walk of Fame spendiert.