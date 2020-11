Michael Douglas spielt seit 2018 die Hauptrolle in "The Kominsky Method"

Die Dreharbeiten zur finalen Staffel von "The Kominsky Method" haben begonnen. Das Beweisfoto veröffentlichte Michael Douglas persönlich.

Bislang war unklar, wann die Dreharbeiten zur finalen dritten Staffel von "The Kominsky Method" beginnen können. Der Grund: Hauptdarsteller Michael Douglas (76, "Basic Instinct") gehört wegen seines fortgeschrittenen Alters zur Corona-Hochrisikogruppe. Nun bestätigte die Hollywood-Legende auf Instagram persönlich die Rückkehr ans Set der Netflix-Serie - mit einem Foto, das ihn und Show-Erfinder Chuck Lorre (68, "Two and a Half Men") mit Masken zeigt.

"Zurück bei der Arbeit an der finalen Staffel von 'The Kominsky Method'", schrieb der 76-Jährige zu dem Schnappschuss, den er mit seinen rund 790.000 Followern auf der Social-Media-Plattform teilte. Darauf spreche er gerade seine nächste Szene mit Lorre durch, der unter anderem für seine Arbeit an "The Big Bang Theory", "Two and a Half Men", "Young Sheldon" und "Roseanne" bekannt ist.

Staffel drei ohne Alan Arkin, aber mit Kathleen Turner

Der zweifache Oscarpreisträger spielt in der Comedy-Serie den gealterten Ex-Schauspieler und späteren Schauspiellehrer Sandy Kominsky. Gemeinsam mit seinem Agenten und Freund Norman Newlander (Alan Arkin, 86) meistert er auf humorvolle Weise den Herbst seines Lebens. In der finalen Staffel, die im Juli angekündigt wurde, wird Arkin allerdings fehlen. Der "Argo"-Darsteller hatte im September seinen Ausstieg bekanntgegeben.

Kompetente Unterstützung bekommt Michael Douglas in den letzten Folgen allerdings von Kollegin Kathleen Turner (66). Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit bereits in "Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten" (1984), "Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil" (1985) und "Der Rosenkrieg" (1989) gemeinsam mit dem Ehemann von Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones (51, "Die Maske des Zorro") zu sehen war, baut ihre Gastrolle als Sandy Kominskys Ex-Frau Roz Volander in Staffel drei aus.