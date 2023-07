von Jana Felgenhauer In der guten alten Zeit war Michael Holm ein Schlagergott. Nun wird er 80, und die Menschen singen immer noch seine Lieder. Vielleicht weil für sie die Zeiten nicht mehr so gut sind

Der Boden des Trucks bebt. Auf dem Deck von Wagen 29 rösten die Fans des Vier-Viertel-Takts schon am Nachmittag in der Hitze. Sie tanzen trotzdem, angeln sich Schnaps vom vorbeiziehenden Tablett. Ein bisschen Spaß muss immer sein. Auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg, nicht weit von der Reeperbahn, füllen sich die Party-Trucks mit Menschen. Gleich werden sie in einer Karawane durch die Straßen ziehen und den Schlagermove feiern. Karneval mitten im Sommer.