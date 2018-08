Am 29. August wäre Michael Jackson 60 Jahre alt geworden. Einen Tag nach dem Jubiläum des King of Pop heißt es nun, dass eine Mini-Serie über den Superstar geplant sei, die eine unbekanntere Seite von ihm aufzeigen soll. Die Produktion würde demnach auf dem Buch "My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man" basieren, berichtet die US-Seite "Page Six".

Das Buch stammt aus der Feder von Frank Cascio (38), der den Musiker im Alter von fünf Jahren kennenlernte und der bis zu dessen Tod eine innige Freundschaft mit ihm pflegte. Laut des Berichts werde sich die Serie auf die 25 Jahre ihrer Freundschaft beziehen und soll noch in diesem Herbst produziert werden. In einem Interview mit "Good Morning America" habe Cascio einst erzählt, Jackson habe immer wieder seine Familie in New Jersey besucht, um zumindest für ein paar Stunden so etwas wie ein normales Leben zu haben. "Er half sogar meiner Mutter dabei, den Teppich zu staubsaugen", so Cascio.