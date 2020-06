Michael Keaton (68) soll wieder in die Rolle des "Batman" schlüpfen. Der Schauspieler, der den Dunklen Ritter in den von Tim Burton (61) inszenierten "Batman"-Filmen verkörperte, soll angeblich mit den Machern des neuen "The Flash"-Films über einen Auftritt in dem DC-Streifen verhandeln. Das berichtet die US-Seite "The Wrap".

Demnach sollen die Verhandlungen aber noch ganz am Anfang stehen und es sei noch nichts in trockenen Tüchern. Da "The Flash" und "Batman" aber in zwei getrennten DC-Universen leben, sollen angeblich nicht nur Zeitreisen, sondern auch Reisen durch verschiedene Universen möglich sein. Somit wäre es möglich, dass unterschiedliche Versionen desselben Charakters gleichzeitig zu sehen sind.

Der "The Flash"-Film soll im Juni 2022 in die Kinos kommen. Regie führt Andrés Muschietti (46, "Es"). Ezra Miller (27) wird "The Flash" spielen.

Sollte Keaton ins DC-Universum eintauchen, ist es laut "The Hollywood Reporter" sogar möglich, dass der 68-Jährige in mehreren Superhelden-Filmen als eine Art Mentor auftauchen könnte. Keaton schlüpfte erstmals für "Batman" (1989) in den Batsuit. Einige Jahre später stand er für "Batmans Rückkehr" erneut als Dunkler Ritter vor der Kamera.