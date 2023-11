Michael Sheen spielt die Rolle des Prinzen Andrew in einer neuen Amazon-Serie. Mit dabei ist auch Ruth Wilson als weiblicher Hauptcharakter.

Michael Sheen (54) wird in der neuen Amazon-Studios-Serie "A Very Royal Scandal" eine der Hauptrollen übernehmen. Wie "Sky News UK" berichtet, schlüpft er in die Rolle von Prinz Andrew (63). An seiner Seite übernimmt Ruth Wilson (41) den weiblichen Hauptpart. Gemeinsam werden sie in der Amazon-Studios-Produktion die Geschichte des Epstein-Skandals rund um den Sohn von Queen Elizabeth II. (1926-2022) nachzeichnen.

Serie spielt das berühmte Interview mit Prinz Andrew nach

In der Serie soll es primär um die Journalistin Emily Maitlis (53, Wilson) gehen. Sie führte im Jahr 2019 das legendäre Interview mit Andrew, um dessen Rolle im Jeffrey-Epstein-Skandal zu beleuchten. Bei "A Very Royal Scandal" soll es sich um eine dreiteilige Serie handeln, die von Blueprint Television für die Amazon Studios produziert wird. Das Vorhaben sei, Maitlis berufliche und persönliche Reise als Journalistin bis zu ihrem gefeierten Interview mit Prinz Andrew zu erzählen.

Schauspieler hat viel Erfahrung mit ernsten Rollen

Sheen scheint hierfür die ideale Besetzung zu sein. Der Schauspieler hat schon viele Rollen übernommen, die reale Personen darstellen und konnte sich darin beweisen. Beispielweise spielte er den ehemaligen Premierminister Tony Blair (70) in dem Historienfilm "Die Queen" oder den Fußballmanager Brian Clough (1935-2004) in "The Damned United". Die echte Emily Maitlis äußerte sich bereits begeistert zum veröffentlichten Cast: "Was für eine außergewöhnliche Besetzung."