Comeback im deutschen Fernsehen: Michael Wendler und Laura Müller werden bei der Schwangerschaft von einem Kamerateam begleitet.

Michael Wendler (50) kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. RTLzwei begleitet seine Frau Laura Müller (22) während ihrer Schwangerschaft. Das Paar hatte Anfang Februar bekannt gegeben, dass es sein erstes Kind erwartet. Im Sommer soll es zur Welt kommen. Die Doku-Soap soll noch in diesem Jahr laufen, einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Das Format soll die werdenden Eltern laut RTLzwei beim Geburtsvorbereitungskurs und beim Kauf eines Babybettes begleiten. Sogar die Geburt soll Teil der Doku-Soap sein. Der Sender kündet sie als "Staffel-Highlight" der sechs Folgen an.

Wendler distanziert sich teilweise von Verschwörungstheorien

Für sein Comeback im deutschen Fernsehen distanziert sich Michael Wendler sogar von Verschwörungstheorien. Mit Posts rund um die "Diktatur" der Bundesregierung während der Corona-Pandemie hatte er sich 2020 für RTL untragbar gemacht. Der Muttersender von RTLzwei schnitt den Partysänger kurzerhand aus der laufenden Staffel von "Deutschland such den Superstar".

Nun nimmt er Abstand davon - im Interesse seiner Frau und des Babys, wie er sagt. "Was sie am allerwenigsten brauchen, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren", zitiert ihn RTLzwei. "Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren".

Vor wenigen Tagen hatte Michael Wendler erst seinen Kanal bei Telegram geschlossen, der für Verschwörungsmythen berüchtigten Plattform.