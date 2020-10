Ende November bringt Sat.1 vier Folgen des neuen Formats "Pretty in Plüsch". Jetzt ist klar, wer die Liveshows moderiert: Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker wird laut "Bild am Sonntag" die neue Sat.1-Primetime-Show "Pretty in Plüsch" moderieren. Geplant seien vier Liveshows am Freitagabend, beginnend mit dem 27. November. Die 43-Jährige sagte dem Blatt: "Ich habe große Lust dazu. Nachdem ich zuletzt sehr viel in Italien gemacht habe, freue ich mich über die neuen Shows in Deutschland und bin sehr gespannt, was wir da alles zu sehen und zu hören bekommen."

"Pretty in Plüsch": Neben Michelle Hunziker soll auch Sarah Lombardi dabei sein

Ebenfalls dabei ist Sarah Lombardi: Die 27-Jährige gehört der Jury von "Pretty in Plüsch" an. Gemeinsam mit unter anderem "Der Bergdoktor"-Star Hans Sigl soll die Sängerin Duette bewerten. Diese werden zusammen von Puppen-Charakteren – hinter denen "Bild am Sonntag" zufolge teilweise internationale Stars stecken – und Promis performt. Am Ende jeder Sendung entscheiden dem Sender zufolge die Zuschauer, welches Duett den Wettbewerb verlassen muss und wählen somit im Finale das beste Duett zum Sieger von "Pretty in Plüsch".