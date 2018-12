Mit einem dermaßen beeindruckenden Erfolg hat wohl selbst die ehemalige First Lady nicht gerechnet: Die Autobiografie von Michelle Obama (54) ist das bestverkaufte Hardcover-Buch des Jahres. Allein in Nordamerika konnte "Becoming: Meine Geschichte" schon über zwei Millionen Mal abgesetzt werden, weitere 3,4 Millionen Exemplare würden sich zudem gerade im Druck befinden, heißt es bei der "Washington Post".

Nur etwas über zwei Wochen hat Michelle Obama somit gebraucht, um das Enthüllungsbuch "Feuer und Zorn: Im Weißen Haus von Donald Trump" vom Thron der Topseller zu stoßen. Aber nicht nur in ihrer US-Heimat ist "Becoming" ein Hit, die Autobiografie wurde inzwischen schon in 31 Sprachen übersetzt und ist auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und vielen weiteren Ländern ein voller Erfolg.

Worum es in dem Buch geht und was Obamas Beweggründe dafür waren, hatte sie zum Release über Twitter erzählt: "'Becoming' zu schreiben war eine sehr persönliche Erfahrung. Ich spreche über meine Wurzeln und darüber, wie ein Mädchen von der South Side [Chicago] seine Stimme gefunden hat. Ich hoffe, meine Reise inspiriert die Leser dazu, den Mut zu haben, derjenige zu werden, der sie sein wollen." Aber auch der amtierende US-Präsident Donald Trump (72) bekommt darin sein Fett weg.