Zusammen mit Ehemann Barack hat Michelle Obama einen exklusiven Podcast-Deal abgeschlossen. Im März soll der erste neue Podcast erscheinen.

Michelle Obama (59) wird ab Anfang März neben zahlreichen Stars in einem neuen Podcast zu hören sein. Die erste Episode von "Michelle Obama: The Light Podcast" wird am 7. März 2023 bei Audible veröffentlicht. Es ist der erste frische Podcast der Obamas, die im Sommer 2022 mit ihrem Medienunternehmen Higher Ground einen exklusiven mehrjährigen Vertrag über mehrere Projekte mit der Amazon-Tochter abgeschlossen hatten.

Darum geht es in "Michelle Obama: The Light Podcast"

Die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten und Ehefrau von Ex-US-Präsident Barack Obama (61) war im Rahmen der Veröffentlichung ihres neuen Buches "Das Licht in uns" (im Original "The Light We Carry") im vergangenen Jahr in den USA auf Tour gegangen. Sie hatte dazu unter anderem berühmte Medien-Persönlichkeiten wie Ellen DeGeneres (65), Conan O'Brien (59), Oprah Winfrey (69) oder David Letterman (75) begrüßt. Die Gespräche, die die 59-Jährige dabei geführt hat, sollen nun in dem neuen Podcast zu hören sein.

Audible spricht in einer Pressemitteilung von exklusiven, persönlichen Geschichten und Erkenntnissen, die alle Beteiligten bisher nur während der Tour geteilt haben sollen. Es gehe etwa um Themen wie das Überwinden von Herausforderungen und darum, wie bedeutungsvolle Beziehungen aufgebaut werden können. Geplant sind demnach bisher acht Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden sollen. Zunächst sollen die Folgen jeweils für zwei Wochen exklusiv bei Audible zu hören sein, danach auch auf anderen Plattformen, die Podcasts anbieten.