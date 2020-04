Die ehemalige First Lady Michelle Obama (56) bekommt ihre eigene Netflix-Dokumentation. Wie die Frau des Ex-Präsidenten Barack Obama (58) selbst via Twitter mitteilte, wird der Film wie ihre Memoiren "Becoming" heißen und bereits am 6. Mai veröffentlicht werden. Regie führte die Filmemacherin Nadia Hallgren. Der Film zeigt Obama vor allem während ihrer weltweiten Lesereise zu ihrem Bestseller.

Laut Obama würden in der Doku "Geschichten von unglaublichen Menschen geteilt". Sie hoffe sehr, dass dieser Film in der derzeitigen schwierigen Zeit Inspiration und Freude bringen könne. Ihren Post garnierte Obama mit einem ersten Trailer zum Film, der bereits kurze Einblicke in "Becoming" gewährt. Das dazugehörige Buch wurde 2018 veröffentlicht und avancierte schnell zum internationalen Bestseller. Obama beschreibt darin unter anderem ihren Werdegang und ihr Leben im Weißen Haus in Washington an der Seite ihres Ehemannes Barack.