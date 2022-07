Michelle Obamas neues Buch "Das Licht in uns – Halt finden in unsicheren Zeiten" erscheint am 15. November – auch in Deutschland

"Becoming" war ein weltweiter Bestseller – in Kürze legt Michelle Obama, ehemalige First Lady der USA, ihr neues Buch vor. "Das Licht in uns" erscheint im November in Deutschland.

Harvard-Absolventin, Anwältin, Ex-First-Lady, Mutter. Und Bestseller-Autorin. Michelle Obama kündigt nach ihrer vor fast vier Jahren erschienenen Autobiografie "Becoming – meine Geschichte" jetzt ihr neues Buch an. "Das Licht in uns – Halt finden in unsicheren Zeiten" heißt es und erscheint am 15. November, auch in deutscher Sprache.

Michelle Obama widmet sich den Fragen unserer Zeit

"Wir erleben eine globale Pandemie, Aufruhr, steigenden Hass, Bigotterie und Intoleranz und vieles, vieles mehr", sagt Obama in einem auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten Video. "Ich fühle mich verletzlich, manchmal habe ich Angst. Wie können wir unsere Ängste überwinden? Wie können wir unseren Frust in etwas Positives verwandeln?", fragt sie und verspricht in ihrem neuen Buch Antworten auf die Fragen unserer Zeit.

Obama teile in dem Buch ihre Grund- und Glaubenssätze, "die ihr geholfen haben, selbst die schwierigsten Hindernisse im Leben zu überwinden und immer weiter zu wachsen", kündigt die Verlagsgruppe Penguin Random House an.

"Das Licht in uns" erscheint im November

In Deutschland soll "Das Licht in uns – Halt finden in unsicheren Zeiten" im Goldmann-Verlag erscheinen – digital und gedruckt in einer Erstauflage von 200.000 Exemplaren, hieß es. Parallel werde das Buch in 13 weiteren Sprachen und 26 Ländern veröffentlicht. Der Preis für das etwa 400 Seiten starke Werk wird mit circa 28 Euro angegeben.

Michelle Obamas erstes Buch "Becoming – meine Geschichte" hatte sich nach Verlagsangaben weltweit mehr als 17 Millionen Mal verkauft. Zum Erscheinen 2018 sprach die frühere First Lady exklusiv mit dem stern:

* Die Verlagsgruppe Penguin Random House, gehört wie der Verlag Gruner +Jahr, in dem der stern erscheint, zur Bertelsmann SE & Co. KGaA.