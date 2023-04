Auch nach ihrem Oscar-Triumph hört der Preisregen für Michelle Yeoh nicht auf. In Cannes erhält sie jetzt den Women in Motion Award.

Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (60) wird bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes mit dem Women in Motion Award geehrt. Der Star aus dem mit sieben Oscars ausgezeichneten Multiversums-Meisterwerk "Everything Everywhere All at Once" wird die Trophäe während des Women In Motion-Galadinners beim prestigeträchtigen Festival im nächsten Monat überreicht bekommen, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet. Zu den vorherigen Preisträgerinnen des 2015 ins Leben gerufenen Awards zählen unter anderem die Schauspiel-Legenden Jane Fonda, Susan Sarandon, Isabelle Huppert und Viola Davis.

Michelle Yeoh ist "überzeugt, dass sich die Zeiten ändern"

In einem offiziellen Pressestatement zeigte sich Yeoh "sehr bewegt" ob ihrer Ehrung. "Ich bin überzeugt, dass sich die Zeiten ändern", fügte die 60-Jährige hinzu. "Es ist unerlässlich, dass Frauen - vor und hinter der Kamera - auch weiterhin Rollen spielen und Geschichten erzählen, die die Diversität und Komplexität der Welt widerspiegeln", so Yeoh weiter.

Als erste asiatische Frau hatte Yeoh bei den zurückliegenden Academy Awards einen Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" erhalten. Für ihr Spiel im Awards-Abräumer "Everything Everywhere All at Once" erhielt die Darstellerin in den vergangenen Monaten zudem einen Golden Globe-Award, einen SAG Award der US-amerikanischen Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild sowie einen Spirit Award - neben einer Reihe weiterer Auszeichnungen.