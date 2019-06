Von seiner Herz-Operation scheint er sich voll und ganz erholt zu haben: Mick Jagger (75) ist zurück auf der Bühne. Am 21. Juni feierten die Rolling Stones ("Exile on Main Street") in Chicago den Auftakt ihrer verschobenen "No Filter"-Tournee durch die USA und Kanada. Die Vorfreude auf das Bühnen-Comeback war vor allem bei dem Frontmann der britischen Kult-Band groß. Auf Instagram postete Jagger vor dem Konzert am Freitag ein freudestrahlendes Foto von sich auf der Bühne und kommentierte: "Ich freue mich auch alle morgen zu sehen."

Wegen einer minimal-invasiven Operation an einer Herzklappe hatte Jagger am 30. März verkünden müssen, dass die geplante "No Filter"-Tour der Rolling Stones verschoben werden müsse. Bereits im Mai wurde aber vermeldet, dass sie ihre Tour noch dieses Jahr nachholen. Der Startschuss ist nun in Chicago gefallen - 16 Shows später findet das Abschluss-Konzert am 31. August in Miami statt.