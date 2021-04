Gute Laune als Notwehr: Angesichts der Erkenntnisverweigerung, mit der viele Ministerpräsidenten der Corona-Pandemie begegenen, ist Micky Beisenherz mittlerweile erregungsübersättigt. Er ist nicht mütend, sondern findet es nur noch covitzig.

Na, sind Sie immer noch wütend? Ich finde, Wut ist so März. Zum Wutbürger wurde ich irgendwo zwischen MPK 17 und 19. Seitdem durfte sich jeder irgendwann mal mehr oder minder lautstark aufregen, egal, ob grau-, blau- oder teilrothaarig. Es ist alles gesagt. Nur noch nicht wütend genug.

Jaja, die da oben. Die wollen uns verhohnepiepeln, vergackeiern und behumpsen - oder sind inkompetente Dullis ohne Skills, die nicht richtig worken.

Micky Beisenherz: Sorry, ich bin privat hier Mein Name ist Micky Beisenherz. In Castrop-Rauxel bin ich Weltstar. Woanders muss ich alles selbst bezahlen. Ich bin ein multimedialer (Ein-)gemischtwarenladen. Autor (Extra3, Dschungelcamp), Moderator (ZDF, NDR, ProSieben, ntv), Podcast-Host ("Apokalypse und Filterkaffee"), Gelegenheitskarikaturist. Es gibt Dinge, die mir auffallen. Mich teilweise sogar aufregen. Und da ständig die Impulskontrolle klemmt, müssen sie wohl raus. Mein religiöses Symbol ist das Fadenkreuz. Die Rasierklinge ist mein Dancefloor. Und soeben juckt es wieder in den Füßen.

Jetzt ist das natürlich alles richtig, und der von Armin Laschet repräsentierte Scheiterhaufen namens Ministerpräsidentenkonferenz beweist ein ums andere Mal, dass den Teilnehmenden nicht daran gelegen ist, den empörten Texten irgendeine kluge Realpolitik entgegen zu setzen.

Im 48-Stunden-Takt lösen sich Tobias Hans, Stefan Weil oder eben besagter CDU-Parteivorsitzender darin ab, sich noch spektakulärer wissenschaftlichen Erkenntnissen oder brüllend lauten Grenzwerten zu verweigern.

Ignoranz von der Größe des Saarlandes. Warum denn strengere Maßnahmen? Die Intensivstationen sind doch noch gar nicht übergelaufen! Sehen Sie es mir nach, aber in den fünf Phasen pandemischer Trauerarbeit bin ich nach Leugnen und Wut bereits in Phase drei angekommen: Amüsement.

Ich bin nicht mütend

Wie in diesem Meme von dem Hund, der im brennenden Haus sitzt und bester Laune seinen Kaffee trinkt, begreife ich das Ganze nur noch als großes Theater. Ich bin erregungsübersättigt. Ich bin nicht mütend, ich finde es nur noch covitzig. Gute Laune als Notwehr.

Ich bin handlungsunfähig und von 16 Erkenntnisverweigerern akut eingeschränkt, aber mein unbedingter Wille zur Unterhaltung, der ist unzähmbar. Willkommen zu "Les Misérables" in der Dauerschleife.

Ich erfreue mich an der Räuber-und-Gendarmerie, die da auf offener Bühne zwischen Laschet und Söder ausgetragen wird. Mit Laschet als Cliff Barnes und Söder als J.R., der dem Aachener Behäuptling ein ums andere Mal das bisschen Fußmatte, das ihm noch geblieben ist, wegzieht. So wird diese schlimme Epidemie wenigstens angenehm versoapt.

Bei all den schlechten Nachrichten ist man für eine gewisse intellektuelle Barrierefreiheit im Entertainment-Bereich doch ganz dankbar. "Markus Lanz" schaue ich nur noch als eine Art Kammerspiel, "der Gott des Gemetzels". Wirklich toll.

Wie in einer Videothek des Grauens

Klar, man könnte sagen, dass Pandemiebekämpfung und Wahlkampf sich ausschließen sollten, weil es hier nicht um banale Parteipolitik gehen sollte, sondern um die Sache. Andererseits: Wenn man hört, wie Laschet und seine Gesinnungsgenossen nach über einem Jahr Daten interpretieren ist es vielleicht besser, sie konzentrieren sich auf Fähnchen verteilen anstatt auf "die Sache".

Wie in einer Videothek des Grauens liegen die Ideen der letzten Konferenzen unter der Ladentheke: "Die Brücke von Armin", von den Machern von "Osterruhe" und "Wellenbrecher Lockdown - jetzt erst recht".

Ich flätze mich tiefer in meinen gepolsterten Sessel, trinke Hydroxychloroquin aus meinem Zwei-Liter-Becher und amüsiere mich darüber, wie der ehemalige Öffnungspapst Laschet versucht, uns seinen ideologischen Handbremsendrift als immer schon tiefe Verwurzelung im "Team Vorsicht" zu verkaufen, wenn er sagt "Ich bleibe dabei: Wir müssen jetzt schnell gemeinsam wirksam handeln und Kontakte drastisch reduzieren, Impftempo erhöhen, Testungen ausdehnen und die Brücke in die letzte Etappe der Pandemie bauen."

"Ich bleibe dabei." Vor ein paar Tagen noch die Notbremse reißen wollen, dann Umfragen checken, um dann wie Fred Feuerstein mit qualmenden Füßen zu bremsen und in der Kehrtwende auf Merkel-Kurs einschwenken.

Das ist doch große Komik, oder?

Dass der rheinische Pontifex Maximus annimmt, am Ende seiner Brücke in circa drei Wochen wären bereits 30 bis 40 Prozent der Deutschen durchgeimpft, lässt darauf schließen, dass er seine Informationen vornehmlich der aktuellen Ausgabe der "Bussi Bär" entnimmt.

Man kann förmlich spüren, wie es nach jeder Aussage von Laschet in der söderschen Staatskanzlei wohlig wummert: "Mutante Alighieri - die sonnengöttliche Komödie". Der unübersehbar nach Kanzlerschaft lechzende Franke weiß: Leg ein Messer in einen Raum - der Armin wird zielsicher schon reinrennen.

Man muss das ganze als den Blockbuster sehen, der wegen geschlossener Kinos live vor uns allen aufgeführt wird. Eine Bundesregierung, die mit Impfkampagnen für mehr Akzeptanz schlecht beleumundeter Impfstoffe wirbt, während der eigene Innenminister sagt, "ich lass mir das Zeug nicht spritzen". Na, das ist doch große Komik, oder?

Pandämliche Duldungsstarre

Man hat immer ein Gesprächsthema - leider trifft man nie Leute zum Sprechen. Apropos "nicht reden": Erinnern Sie sich noch an Angela Merkel? Die Kanzlerin, die bei "Anne Will" sagte, sie wolle sich das Ganze nicht 14 Tage ansehen.

Richtig. Es werden wohl eher 17 Tage. Warum auch gleich am Montag schon wieder ne MPK. Es ist doch noch Zeit! Hätte die Sphinx aus der Uckermark Corona so erfolgreich bekämpft wie ihre letzten zwei Parteivorsitzenden, wir würden längst wie in Tel Aviv die Gläser zusammenstoßen.

Natürlich könnte man bei all der Fantasielosigkeit und Realitätsverweigerung vor Ärger verdampfen. Ich für meinen Teil habe mich längst in eine Art pandämliche Duldungsstarre begeben, in der ich stumpf meinen Beitrag leiste und mein Schicksal in die Hände der Unfähigen und Untätigen lege.

Eine Art epidemiologisches Inshallah, während andere noch tapfer gegen die Landesfürsten antwittern in der Hoffnung, im Kollektiv so etwas wie Selbstwirksamkeit zu erfahren und mittels Petitionen irgendetwas zu bewirken.

Kann man machen. Bringt halt genauso wenig. Angeschnallt an meine Armlehnen schalte ich in den Popcorn-Modus und bedanke mich dafür, dass die Hauptakteure in dem Theater, das ich Leben nenne, zumindest so viel Anstand haben, mich da oben mit ihren fragilen Egos zu unterhalten.

Auch eine Art, "mit dem Virus zu leben".