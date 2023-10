Manchmal überkommen unseren Kolumnisten die Gefühle – an völlig unpassenden Orten. Eine Stewardess merkt's, seine Tochter nicht. Von Micky Beisenherz

Weinen ist der Wolkenbruch der Seele. Ich ahnte doch, dass dieser gefühlige Mist Sie gleich abholen würde. So ganz daneben ist dieses schwülstige Bild dennoch nicht. Erwischt uns der unkontrollierte Tränenfluss doch manchmal völlig unvorbereitet und in Situationen, die so gar nicht dazu einladen. Ähnlich der Lachattacke der sonst so reservierten Susanne Daubner, die in der "Tagesschau" giggelnd nicht mehr an sich halten konnte und im Nachhinein noch froh sein wird, dass die erste Meldung nur ein "Chemiegipfel" war und nicht etwa ein Erdbeben im Libanon oder so.

"Die Gefühle haben Schweigepflicht", so sagte schon die Populärphilosophin Andrea Berg. Doch Emotionen sind ein feines Rinnsal, das sukzessive das Fundament unserer Gefasstheit unterspült, bis in einem unerwarteten Moment alles zusammen- oder zumindest aus uns herausbricht. So wird dann mal eben in den Morgennachrichten abgegeiert oder unkontrolliert geflennt.

Micky Beisenherz: Sorry, ich bin privat hier Mein Name ist Micky Beisenherz. In Castrop-Rauxel bin ich Weltstar. Woanders muss ich alles selbst bezahlen. Ich bin ein multimedialer (Ein-)gemischtwarenladen. Autor (Extra3, Dschungelcamp), Moderator (ZDF, NDR, ProSieben, ntv), Podcast-Host ("Apokalypse und Filterkaffee"), Gelegenheitskarikaturist. Es gibt Dinge, die mir auffallen. Mich teilweise sogar aufregen. Und da ständig die Impulskontrolle klemmt, müssen sie wohl raus. Mein religiöses Symbol ist das Fadenkreuz. Die Rasierklinge ist mein Dancefloor. Und soeben juckt es wieder in den Füßen.

Vor wenigen Wochen, es waren noch mal richtig heiße Tage im September, fuhr ich mit meiner Tochter im offenen Auto durch die Felder meiner Heimat, und wir hörten Musik, als die Playlist auf Tristan Bruschs "Baggersee" sprang. Einen Song, von dem Radiomoderatorinnen schon mal sagen, dass man damit "ja noch mal so richtig in Sommerstimmung" komme. Eine interessante Wahrnehmung, geht es in dem Lied doch um einen jungen Mann auf der Krebsstation, der, während die Chemo durch den Tropf in seinen Körper fließt, kraftlos durch das Fenster in den Himmel schaut und sich an die schönen Tage seines Lebens erinnert. Und während diese Zeilen erklingen, kneift die Tochter im Gegenlicht der Septembersonne leicht die Augen zu und genießt die Weite der ländlichen Gegend, während der Vater sich leicht abwendet und heult. Danach sind wir in die Felder gegangen und haben Mais geklaut.

Ich weine bei Sport- oder Klopperfilmen

Gab es akuten Grund zu weinen? Nicht, dass ich wüsste. Und doch ist da etwas in uns eingelagert, das wir uns im alltäglichen Zusammenreißen selten erlauben. Ein unterdrücktes Sentiment. Die Angst vor der eigenen Vergänglichkeit? Das Wissen um das fragile Konstrukt Zufriedenheit mit gelegentlichen Ausbrüchen von Glück? Eine späte Reflexion väterlicher Präsenz?

Wie oft habe ich schon im Flieger geflennt! Seltsamerweise immer bei Sport- oder, wenn Sie so wollen, Klopperfilmen wie "Warrior", "Rocky Balboa" oder "Creed". Streifen, die auf ihre Weise auch stets Familiendramen sind und irgendwas in mir – Obacht! – triggern. Als Mann von Mitte 40 hat das unverschämte Weinen eine andere Bedeutung. Da fehlt mir oft ein wenig der soziale Rückhalt daueraufgelöster Millennials, die im Zweifel auch mal mehrere Wochen bei Instagram "Stream" als Tränenfluss für die Frontkamera übersetzen.

Immer schwierig: im öffentlichen Transport zu flennen. Wenn die Stewardess dem aufgelösten Passagier mit den roten Augen zum Trost noch eine Schale Nüsse reicht oder der Schaffner in der Bahn … Nein, in der Bahn muss man den Heulkrampf niemandem erklären! Den kann man stets bequem auf, nun ja, jede aktuelle Fahrt schieben. Und ähnlich dem ICE kommt das erlösende Weinen oft einfach nur: verspätet. Und wie gut es tut, wenn man einfach nur ankommt.

Als meine Frau mich fragte, wie ich denn allen Ernstes aus der Fassung geraten kann über einen Song mit dem banalen und aus ihrer Sicht sogar behämmerten Titel "Baggersee", da wiederum wurde mir bewusst: Man kann manchmal auch sehr gut vor Wut heulen.