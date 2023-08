M. Beisenherz: Sorry, ich bin privat hier Glutbürger am Mittelmeer

Bräunen bis zur Grenze der kulturellen Aneignung? Das war gestern. Unsere Urlaube werden sich ändern. Das Leben zu Hause auch.

Geh mir aus der Sonne! So lässig antwortete einst Diogenes Alexander dem Großen. Dieser hatte versprochen, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Außer nach einer anständigen Bräune sehnte Diogenes sich aber nach gar nichts und schenkte dem Imperator deshalb ordentlich ein. Ja, damals kannten Philosophen weder Podcasts noch Shitstorms. Wenn Diogenes nicht gerade in Sandalen durch das heiße Athen spazierte, lebte er in einer geliehenen Tonne und würde deshalb heutzutage wohl in die Zuständigkeit des RTL-Urlaubsretters fallen.

Ralf Benkö. In den Monaten Mai bis September ist der Mann für die Deutschen bedeutender als der Bundeskanzler, muss er sich doch darum kümmern, dass sie weder von sinistren Hoteliers noch von windigen Autovermietern abgezockt (German Urangst!) werden. Während in den letzten Jahren Themen wie "Krieg ich bei Erdrutsch mein Geld zurück?" oder "Ist Militärputsch ein Stornierungsgrund?" im Vordergrund standen, droht jetzt eine jahrzehntelange Sehnsucht zunehmend zum Problem zu werden: Das Urlaubsglück verdampft.

Ausgedörrt wie die Po-Ebene

Nachdem ich auf Ibiza live miterleben durfte, was schwüle 40 Grad mit meinem befreundeten Gegenüber angerichtet haben, ist mein Respekt gegenüber dem glühenden Gestirn enorm gewachsen. Während er seinen 90,3 Grad heißen Espresso jauchzend genoss, war ihm bereits knapp die Hälfte davon als Außentemperatur zu viel. Er litt. Wirklich. So fertig hab ich ihn zuletzt auf dem vorletzten Kilometer seines Halbmarathons erlebt. Der Glutbürger am Ende. Ausgedörrt wie die Po-Ebene.

Sind die Deutschen seit den Fünfzigern der Erholung wegen in Südeuropa eingefallen, so droht ihnen dort nun das Niedrigtemperaturgaren. 14 Tage als Fleischeinlage in der lauwarmen Teutonensuppe Mittelmeer. Ganz zu schweigen von denjenigen, die Rhodos oder Catania gebucht hatten in der Hoffnung auf schöne Impressionen für Instagram und die nun Teil eines Hieronymus-Bosch-Gemäldes wurden. Da bekommt der Satz "Ich hab im Hotel 'ne neue Flamme kennengelernt" gleich eine völlig neue Bedeutung.

Micky Beisenherz: Sorry, ich bin privat hier Mein Name ist Micky Beisenherz. In Castrop-Rauxel bin ich Weltstar. Woanders muss ich alles selbst bezahlen. Ich bin ein multimedialer (Ein-)gemischtwarenladen. Autor (Extra3, Dschungelcamp), Moderator (ZDF, NDR, ProSieben, ntv), Podcast-Host ("Apokalypse und Filterkaffee"), Gelegenheitskarikaturist. Es gibt Dinge, die mir auffallen. Mich teilweise sogar aufregen. Und da ständig die Impulskontrolle klemmt, müssen sie wohl raus. Mein religiöses Symbol ist das Fadenkreuz. Die Rasierklinge ist mein Dancefloor. Und soeben juckt es wieder in den Füßen.

Die Idee von Urlaub wird eine andere werden. Ferien, das war stets gleichbedeutend mit einer dramatischen Veränderung des Hauttons. "Und, wie war der Urlaub? War nicht gut?!" – so die erschütterte Bilanz der Nachbarn, wenn man aus Rimini mit einem Teint zurückkam, der nur eine Nuance heller war als der von Rex Gildo. Reisen, das war Bräunen bis an die Grenze zur kulturellen Aneignung. Blackfacing mit Tiroler Nussöl. Wer mal in australischen Ferienorten war und gesehen hat, wie sich Eisdielen und Hautarztpraxen auf dem Strip abwechseln, ahnt: Gut ist das alles nicht.

In absehbarer Zeit wird auch Deutschland so richtig Teil der klimatischen Verschiebung werden. Städte wie Elmshorn werden das neue Valencia sein. Gerade einmal 15 Jahre nachdem die Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes es für dringend notwendig erachtet hatten, wird dann offiziell die Siesta eingeführt. Schaffenspause zwischen 13 und 15 Uhr. Feierabend um 20 Uhr. Abendessen um 21.30 Uhr. Spielplätze sind um neun Uhr abends voll, weil klein Mateo-Angel um 15 Uhr ’nen Sonnenstich kriegen würde. "Zur Sonne, zur Freiheit"? Das war vielleicht mal. Nichts macht unfreier, als in der schattigen Bude ausharren zu müssen, bis der gleißende Teufel am Firmament seine zersetzenden Strahlen einfährt. Klingt dramatisch. Sun of Anarchy.

Wer allerdings die vergangenen drei Wochen bei zwölf Grad und Regen in Scharbeutz verbracht hat, mag dieses Szenario womöglich gar nicht soooo schlimm finden.