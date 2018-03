Das Hochgefühl der ersten Liebe - daran dürften sich die meisten erinnern. Im Film "Midnight Sun - Alles für dich", der am 22. März in den deutschen Kinos anläuft, erwischt es Patrick Schwarzenegger (24), Sohn von "Terminator" Arnold Schwarzenegger (70), und Bella Thorne (20, "DUFF - Hast du keine, bist du eine!"). Allerdings ist diese Liebesgeschichte mit mehr als ungewöhnlichen Umständen verknüpft: Sie muss bei Nacht stattfinden. Was hat es damit auf sich?

Liebe nur bei Nacht

Die 17-jährige Katie ( Bella Thorne) komponiert Songs auf ihrer Gitarre und beobachtet ihren heimlichen Schwarm Charlie (Patrick Schwarzenegger) schüchtern aus der Ferne. Als sie sich eines Nachts über den Weg laufen, sprühen die Funken. Was Charlie nicht weiß: Katie leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Krankheit, die jegliches Sonnenlicht zur tödlichen Gefahr für sie macht und sie tagsüber an ihr Zuhause fesselt. Nur nachts darf sie das Haus verlassen. Dieses Geheimnis kennen nur ihr alleinerziehender Vater Jack (Rob Riggle) und ihre beste Freundin Morgan (Quinn Shephard). Doch wie wird Charlie darauf reagieren?

Patrick Schwarzenegger, der nächste Herzensbrecher?

Die erste Liebe ist oft schon verwirrend genug, wenn sie dann auch noch von einer schweren Krankheit überschattet wird, ist es die ideale Voraussetzung für eine hollywoodreife Teenie-Romanze. Xeroderma pigmentosum, kurz XP, ist auch als Mondscheinkrankheit bekannt. Die seltene Hautkrankheit beruht auf einem genetischen Defekt. Für Betroffene ist UV-Licht schädlich und es herrscht zum Beispiel ein erhöhtes Risiko auf Hautkrebs und andere Krebsarten. Eine Heilung gibt es bisher nicht. Für den Film scheinen gewisse Aspekte jedoch dramatisiert worden zu sein - Hollywood lässt grüßen.

Bella Thorne und Patrick Schwarzenegger harmonieren in "Midnight Sun - Alles für dich" glaubhaft miteinander. Disney-Star Thorne provozierte in letzter Zeit gerne mal auf Instagram mit aufreizenden Fotos. Anfang Januar 2018 schockte sie ihre Fans auf eine andere Art: Sie offenbarte in einem emotionalen Post, dass sie als Kind sexuell missbraucht worden ist. Ebenso ehrlich lebt sie auch als Katie Price ihre Emotionen aus. Und da kommt einiges zusammen: Frust und Angst, die für sie mit XP einhergehen, ebenso wie die Hochgefühle der ersten Liebe, die die Vernunft zuweilen aushebeln.

Patrick Schwarzenegger wiederum dürfte nicht nur Bella Thornes Herz im Sturm erobern. Als durchtrainierter Sportler mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen und dem Zeug dazu, Träume wahr werden zu lassen, dürfte es nicht sein letzter Auftritt als Herzensbrecher gewesen sein. Eine Rolle, die durchaus zu ihm passt und ihn klar von Papa Arnold Schwarzenegger abgrenzt.

Fazit

"Midnight Sun - Alles für dich" punktet als Teenie-Romanze unter erschwerten Umständen mit zwei sympathischen Hauptdarstellern. Thorne darf zudem ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen. Man erlebt eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Taschentücher nicht vergessen.