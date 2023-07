von Gerrit-Freya Klebe Mikail Akar malt, seit er vier Jahre alt ist. Inzwischen ist er zehn und verkauft seine Bilder für mehr Geld, als andere Menschen in einem Jahr verdienen. Doch das Leben als Wunderkind hat auch seine Schattenseiten. Wie Mikails Karriere seine Familie verändert hat.

Am 14. Juli 2021 hätte Familie Akar fast 250.000 Euro verloren. Der Regen fiel in dicken Tropfen vom Himmel, der Pulheimer Bach schwoll an und floss in die Keller des Vorortes von Köln. Mehr als 180 Mal musste die Feuerwehr anrücken. Die Keller aller Nachbarn waren vollgelaufen und mussten leergepumpt werden, ihrer nicht. Im Keller von Kerem Akar stand zwar Wasser, doch es waren nur wenige Zentimeter, ein Wunder.

Wären es mehr gewesen, hätte es die Kunstwerke von Akars Sohn Mikail zerstört. Die waren bereits verkauft, an Sammler auf der ganzen Welt, nach Marokko, Australien und in die USA. Für den Transport waren sie in Luftpolsterfolie eingeschlagen, standen auf Euro-Paletten am Boden. Hoch genug, um nicht nass zu werden.