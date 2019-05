Pop-Superstar Miley Cyrus (26, "Younger Now") hat die Katze endlich aus dem Sack gelassen! Nachdem die US-Amerikanerin zuletzt mehrere Hinweise auf eine große Ankündigung hatte fallen lassen, gab Cyrus ihren Fans nun des Rätsels Lösung. Am Montag postete die 26-Jährige das Cover-Art ihres neuen Albums "She Is Coming" auf Instagram - und verriet auch das Release-Datum. Am 31. Mai wird die Platte in den Handel kommen.

Vor der Ankündigung hatte Miley Cyrus auf dem BBC Radio 1's Big Weekend Festival in Middlesbrough, Nordengland, am Samstag drei neue Songs zum Besten gegeben. Die Tracks heißen übereinstimmenden Medienberichten zufolge "Cattitude", "Dream" und "Mother's Daughter". Anfang Mai hatte die Sängerin außerdem eine Kostprobe ihres ebenfalls neuen Songs "Bad Karma" in einem Video veröffentlicht. Der 20 Sekunden lange Film zeigte Miley und ihren Ehemann Liam Hemsworth (29) auf dem Weg zur Met Gala in New York.

Das nun erscheinende Album "She Is Coming" ist das insgesamt siebte Studioalbum der ehemaligen "Hannah Montana"-Schauspielerin. Das letzte Album "Younger Now" erschien im September 2017. Auch abseits des Tonstudios war Miley Cyrus sehr aktiv in letzter Zeit. So wird der Pop-Star ab Juni etwa in der fünften Staffel der Netflix-Serie "Black Mirror" zu sehen sein. In der Folge "Rachel, Jack and Ashley Too" hat sie einen Gastauftritt.