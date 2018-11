Obwohl sie ihren Instagram-Account im Juli dieses Jahres komplett leergefegt hatte, kann Miley Cyrus (26, "Bangerz") dort immer noch auf sagenhafte 75,7 Millionen Follower bauen. Und die dürften angesichts der jüngsten Aktivität auf dem verwaisten Profil des Stars überglücklich sein. Denn Frau Cyrus hat inzwischen nicht nur ihr Social-Media-Schweigegelübde gebrochen, sondern dabei auch gleich noch neue Musik in nahe Aussicht gestellt. Zu einem Video, das eine Discokugel in der Form eines gebrochenen Herzen zeigt, schrieb sie das Datum 29.11.

Zudem verlinkte sie den Musikproduzenten, Songschreiber und DJ Mark Ronson in dem Video. Somit wird deutlich, dass es sich bei dem in wenigen Tagen erscheinenden neuen Song um ihr Duett "Nothing Breaks Like A Heart" handeln wird. Mit dem radikalen Neuanfang bei Instagram will Cyrus auch eine neue Ausrichtung ihrer Karriere andeuten. Man darf also gespannt sein.