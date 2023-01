Miley-Cyrus-Fans dürfen sich auf ihr neues Album "Endless Summer Vacation" freuen. Die Platte erscheint am 10. März.

US-Popsängerin Miley Cyrus (30) hat angekündigt, dass ihr neues Album "Endless Summer Vacation" am 10. März 2023 erscheinen wird. Die Platte sei "ihr Liebesbrief an L.A.", wird die Sängerin laut "Variety" aus einer Mitteilung ihres Plattenlabels "Columbia Records" zitiert. Cyrus' letztes Album "Plastic Hearts" war 2020 erschienen.

Ein etwa einminütiger Teaser-Trailer gibt bereits einen Vorgeschmack auf das kommende Album. In dem Video spricht Cyrus einige mysteriöse Zeilen. Im Hintergrund sind psychedelische Klänge zu hören, die auf den Stil der neuen Patte hindeuten könnten.

"Die Musik und die Bilder von 'Endless Summer Vacation' spiegeln die Stärke wider, die sie gefunden hat, indem sie sich sowohl auf ihr körperliches als auch auf ihr geistiges Wohlbefinden konzentriert hat", zitiert "Variety" aus der offiziellen Pressemeldung.

Single "Flowers" erscheint bereits am 13. Januar

Die Single "Flowers" erscheint bereits in einer Woche am 13. Januar. Mit zwei kurzen Teaser-Videoclips, in denen Cyrus selbstbewusst durch L.A. stolziert, können die Fans sich auch dazu schonmal einen Eindruck von der Nummer verschaffen.

Gibt es 2023 eine neue Miley Cyrus?

In der NBC-Sendung "A Toast to 2022" erklärte die Popsängerin, wie sehr sie sich im Vergleich zu ihren Zwanzigern verändert habe. "Ich sage immer, dass meine Wahrheit genauso wahr ist wie das Gegenteil davon. Einerseits bin ich komplett anders, andererseits bin ich genau dieselbe." Über ihre von den Medien dokumentierte Vergangenheit witzelte sie in dem kurzen Clip auch: "In meinen Zwanzigern hatte ich so viel Spaß. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie es googeln."

Ob sich Miley auch musikalisch komplett neu erfindet, wird sich spätestens am 13. März zeigen, wenn ihr neues Album "Endless Summer Vacation" zu hören ist.