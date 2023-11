"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown ist bald wieder auf Netflix zu sehen. Das Fantasy-Abenteuer "Damsel" erscheint 2024.

Der erste Trailer zum Netflix-Film "Damsel" zeigt Millie Bobby Brown (19) in ihrer neuen Rolle als Prinzessin Elodie. Das Fantasy-Abenteuer ist im Laufe des kommenden Jahres bei dem Streaming-Anbieter zu sehen. Es erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die den attraktiven Prinzen Henry (Nick Robinson) heiraten soll. Dabei handelt es sich allerdings um eine Falle der königlichen Familie, die Elodie an einen feuerspeienden Drachen verfüttern möchte. Sie landet in der Höhle des Ungeheuers und kämpft ums Überleben.

Die Schauspielerin Robin Wright (57) und ihr Kollege Ray Winstone (66) schlüpfen in die Rollen der bösen Schwiegereltern, während Angela Bassett (65) Elodies Stiefmutter spielt. Regie führt der Spanier Juan Carlos Fresnadillo (55). Im Februar 2022 haben die Dreharbeiten zu "Damsel" begonnen. Wie viele andere Filme auch, war die Produktion zeitweise von dem Hollywood-Doppelstreik betroffen.

"Damsel" ist kein klassischer Film, in dem eine schöne Prinzessin von einem tapferen Helden gerettet wird. Die weibliche Hauptfigur ist während ihres Kampfs mit dem Drachen ganz auf sich allein gestellt.

Millie Bobby Brown wird im kommenden Jahr wohl nicht nur in dem Fantasy-Film zu sehen sein. Demnächst starten auch die Dreharbeiten zur letzten Staffel der Serie "Stranger Things", durch welche die Schauspielerin weltweit bekannt wurde. Die Veröffentlichung der finalen Folgen wird für 2024 erwartet.

Zum Film gibt es auch ein Buch

Basierend auf dem "Damsel"-Drehbuch von Dan Mazeau ("Zorn der Titanen") hat die Autorin Evelyn Skye einen gleichnamigen Roman verfasst, der bereits erschienen ist. Die Autorin hat das Buch in Zusammenarbeit mit Netflix veröffentlicht. Auf Instagram hat Skye ein Video veröffentlicht, auf dem sie Exemplare für die "Damsel"-Besetzung signiert.