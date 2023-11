von Laura Stunz In "Damsel" schlüpft "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown in die Rolle der Prinzessin Elodie, die sich im Kampf gegen einen Drachen behaupten muss. Jetzt wurde der erste Trailer zum Fantasyfilm veröffentlicht.

Mit ihrer Rolle der Eleven in "Stranger Things" wurde sie 2016 weltweit bekannt. Nun sieht man Netflix-Star Millie Bobby Brown schon bald in ihrer neuen großen Rolle: In "Damsel" verkörpert die 19-Jährige eine Prinzessin, die von ihrer zukünftigen Familie an einen feuerspeienden Drachen verfüttert werden soll. Doch anders als im Märchen, kommt kein Prinz herbeigeeilt, um der jungen Frau aus der verzwickten Lage zu helfen. Stattdessen muss sich Elodie selbst behaupten – und kämpft in der Höhle des Drachens ums eigene Überleben.

"Damsel": Millie Bobby Brown als tapfere Drachen-Kämpferin

Der neu veröffentlichte, erste Trailer gibt nun erste Einblicke in den Fantasy-Hit, der im kommenden Jahr auf dem Streamingdienst Netflix erscheinen soll. Im Clip sieht man die Prinzessin, wie sie sich in einem dunklen Wald vor dem Ungeheuer versteckt. Weitere Szenen zeigen sie dann in der Höhle des Drachens, wie sie versucht, zu fliehen. Dabei muss sie an schneidend-scharfen Kristallwänden hinaufklettern, sich durch enge Tunnel zwängen und vor der glühend heißen Glut des feuerspeienden Drachen fliehen, während im Hintergrund der Song "Run for Your Life" von den Beatles läuft.

In die Rolle der boshaften Schwiegereltern, die ihre zukünftige Schwiegertochter zum Schutze der Bevölkerung "aus Tradition" an den Drachen verfüttern wollen, schlüpfen "Wonder Woman"-Darstellerin Robin Wright und Marvel-Star Ray Winstone. Ihr Sohn – der attraktive Prinz Henry – wird von Nick Robinson ("Love, Simon") gespielt. Ebenfalls mit von der Partie sind "Black Panther"-Schauspielerin Angela Bassett und "The Exanse"-Darstellerin Shohreh Aghdashloo.

Für das Drehbuch von "Damsel" ist "Zorn der Titanen"-Autor Dan Mazeau verantwortlich. Erst nach dem veröffentlichten Drehbuch wurde ein Roman zum Film verfasst: In Zusammenarbeit mit Netflix hat "The Crown's Game"-Autorin Evelyn Sky bereits in diesem Jahr den gleichnamigen Roman veröffentlicht. Damit ist "Damsel" keine Romanverfilmung im herkömmlichen Sinne. Der spanische Produzent Juan Carlos Fresnadillo führte Regie. Nach SciFi-/Fantasy-Hits wie "Intacto", "28 Weeks Later" oder "Intruders" ist es seine vierte Produktion in dem Genre.

"Damsel" wird 2024 auf Netflix im Stream online gehen.

+++ Lesen Sie auch +++