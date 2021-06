Er spielt in "The Marvelous Mrs. Maisel" mit

Für die vierte Staffel "The Marvelous Mrs. Maisel" holt Serienmacherin Amy Sherman-Palladino ihren alten "Gilmore Girls"-Star in die Serie.

Milo Ventimiglia (43) wird eine Gastrolle in der vierten Staffel der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" übernehmen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Welchen Part genau er spielen wird, ist bisher noch streng geheim. Aufgrund der Pandemie wurde die Produktion etwas ausgebremst, mittlerweile befinden sich die Dreharbeiten für die vierte Staffel der prämierten Serie aber in vollem Gange.

Damit treffen sich auch zwei alte Weggefährten wieder: Ventimiglia, der seinen Durchbruch als Jess bei den "Gilmore Girls" hatte, und Drehbuchautorin Amy Sherman-Palladino (55), die sowohl "Gilmore Girls" als auch "Marvelous Mrs. Maisel" kreiert hat. Die Serie über eine Hausfrau, die sich in den 50ern als Stand-up-Comedian einen Namen macht, hatte 2018 unter anderem einen Golden Globe und acht Emmy Awards gewinnen können.