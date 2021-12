Mirco Nontschew ist tot. RTL ändert deswegen am Sonntag das Programm. Auf eine Sondersendung folgen Folgen von "RTL Samstag Nacht" .

Nach dem völlig überraschenden Tod von Comedy-Star Mirco Nontschew (1969-2021) ändert sein ehemaliger Sender RTL das Programm. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird der Privatsender im Anschluss an Günther Jauchs (65) Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" zunächst eine 40-minütige Sondersendung mit dem Namen "In Liebe an Mirco Nontschew" ausstrahlen.

Darin sollen seine besten Szenen aus der 90er-Jahre Kultshow "RTL Samstag Nacht" gezeigt werden. In der Mitteilung des Senders heißt es zudem, dass man darin an den "einmaligen Comedian erinnern" möchte. Anschließend werden bis zum frühen Morgen mehrere "Best of RTL Samstag Nacht"-Folgen wiederholt.

Berliner Polizei ermittelt wegen ungeklärter Todesursache

Mirco Nontschew wurde am Freitag von Rettungskräften tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Sein Manager bestätigte am Samstag der "Bild"-Zeitung, dass Nontschew im Alter von 52 Jahren verstorben ist. Über die genauen Umstände gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Die Berliner Polizei ermittelt aufgrund der ungeklärten Todesursache. Es gäbe jedoch bislang keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten.