von Ellen Ivits Bei dem Wettbewerb zur Miss Universe begeisterte Miss Ukraine mit einem spektakulären Nationalkostüm. Mit einem Schwert in der Hand und ausfahrbaren Flügeln trat sie als "Kriegerin des Lichts" an.

Am 14. Januar wird in diesem Jahr im US-amerikanischen New Orleans die Siegerin des "Miss Universe"-Wettbewerbs gekürt. 84 Teilnehmerinnen kämpfen um diesen Titel. Bevor es jedoch zum großen Showlaufen in Abendrobe kommt, treten die Schönheiten in mehreren Disziplinen gegeneinander an, unter anderem in einem Wettbewerb der Nationalkostüme. Für Begeisterung sorgte hier am Donnerstag Miss Ukraine.

Die 28-jährige Wiktoria Apanassenko trat als "Kriegerin des Lichts" auf die Bühne und legte einen spektakulären Auftritt hin. Ein monolithischer Overall umhüllte wie eine zweite Haut ihren Körper und glich einer Rüstung. Darüber trug sie ein weißes wallendes Gewand mit weit ausgestellten Puffärmeln – eine moderne Interpretation einer Wyschywanka, einer traditionell bestickten Tracht, die besonders in der Ukraine verbreitet ist und dort als nationales Kulturgut gesehen wird.

Den Kopf der Miss Ukraine zierte ein goldener Kranz, dessen Strahlen in Form von Weizenähren gegossen waren. In den Händen trug sie ein Langschwert. Das Highlight waren jedoch die Flügel, die sich öffneten und eine Spannweite von mehreren Metern erreichten. Blau-goldene Elemente einer Rüstung umrahmten die symbolisch im Kampf verbrannten Flügel.

Symbol für den Kampf der Ukraine

Das Kostüm wurde von der berühmten ukrainischen Designerin Lesia Patoka entworfen und verwirklicht. "Das Kostüm der 'Kriegerin des Lichts' symbolisiert den Kampf unserer Nation gegen die Dunkelheit. Wie der Engel Michael, der die Ukraine mit dem Schwert verteidigt, soll es uns beschützen", hieß es dazu auf der offiziellen Instagram-Seite der Miss Ukraine. Die Designerin soll unter Kerzenlicht und unter Sirenengeheul das Kostüm angefertigt haben.

Auch Miss Russia tritt an

Auch Miss Russia tritt bei dem Wettbewerb zur Miss Universe an. Für sie wurde ein Kleid unter dem Titel "Die Krone des russischen Imperiums" entworfen: eine blutrote Robe über einem mit Glitzersteinen verzierten Mini-Kleid. Das Nationalkostüm, mit dem Anna Linnikowa in den Wettbewerb geschickt wird, spiegelt die imperialistische Ideologie wider, die vom Kreml derzeit zur Rechtfertigung des Kriegs in der Ukraine benutzt wird. Und so nutzen sowohl Miss Ukraine als auch Miss Russia den Kostüm-Wettbewerb für eine politische Botschaft.

Amtierende Miss Universe kürt Nachfolgerin

Wer den Titel der Miss Universe in diesem Jahr tragen darf, erfährt die Öffentlichkeit am Samstagabend. Dann wird die 70. Miss Universe, Harnaaz Sandhu, die den Titel zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder nach Indien holte, ihre Nachfolgerin küren.