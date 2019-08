In den 1990er und frühen 2000er Jahren war Missy Elliott (48) dank Hits wie "Get Ur Freak On" Dauergast in den Charts. Doch lange gab es kein neues Album mehr; "The Cookbook" liegt mittlerweile rund 14 Jahre zurück. Jetzt ist Elliott wieder da und hat eine neue EP im Gepäck. Am heutigen Freitag erscheint "Iconology", wie sie selbst bei Instagram bekanntgegeben hat.

Die erste Single-Auskopplung, zu der auch bereits ein Musikvideo veröffentlicht wurde, trägt den Titel "Throw It Back". Auf dem Track und im Clip gibt sich die Rapperin gewohnt einfallsreich und abgedreht - fast so, als ob die Jahre nicht ins Land gezogen wären. "Lasst uns zurückkehren zu einer Zeit, in der Musik sich einfach nur gut angefühlt hat und wir dazu tanzen wollten", schreibt Elliott bei Instagram.

In einem Blogpost ließ Warner Music durchscheinen, dass Elliott ihre neue Single wohl schon bei den anstehenden MTV VMAs live performen wird, die am Montagabend stattfinden. Dort wird ihr als erste Rapperin überhaupt der Video Vanguard Award verliehen.