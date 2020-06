Der Darsteller des Bilbo Beutlin aus der Fantasy-Trilogie «Herr der Ringe», Ian Holm, ist gestorben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf seinen Agenten. Er wurde 88 Jahre alt.

Der britische Schauspieler, der auch aus seiner Rolle als der Android Ash in dem Science-Fiction-Thriller «Alien» bekannt war, litt dem «Guardian» zufolge an einer Parkinson-Erkrankung. Er sei friedlich im Krankenhaus in London im Beisein seiner Pfleger und Familie gestorben, zitierte das Blatt eine Mitteilung seines Agenten.

Holm, der 1931 in der Grafschaft Essex geboren wurde, kam eigentlich vom Theater. Als Mitglied der Royal Shakespeare Company trat er unter anderem als Henry V. auf. Erst relativ spät in seiner Karriere fand er den Weg zum Film. Vor seiner Rolle als Bilbo hatte er auch schon einmal dessen Neffen Frodo in einer Radiofassung des Tolkien-Epos gesprochen.

Im Jahr 1982 war er sogar für einen Oscar nominiert für seine Rolle des Leichtathletik-Trainers Sam Mussabini in dem Historiendrama «Chariots of Fire» (Die Stunde des Siegers). Die Musik zu dem Film über die Olympischen Spiele 1924 des griechischen Komponisten Vangelis wird auch heute noch weltweit bei vielen Sportereignissen gespielt. Großen Erfolg hatte auch der Science-Fiction-Film «Das fünfte Element», in dem Ian Holm den Priester Vito Cornelius gab.

Holm war vier Mal verheiratet und ist Vater von fünf Kindern. In seiner Autobiografie, die 2004 erschien, gab er zudem Einblicke in seine außerehelichen Affären, was ihm laut «Guardian» den späten Ruf eines Schürzenjägers einbrachte. Seine vierte Ehefrau Sophie de Stempel porträtierte ihn in seinen letzten Tagen immer wieder und postete ihre Zeichnungen auf Instagram