Reisen nach Nordeuropa sowie Urlaub auf vier Rädern werden immer beliebter. Eine Rundreise durch Südschweden vereint beides.

Südschweden ist das ideale Reiseziel für Campingfreunde. Egal ob mit dem Campervan oder dem Wohnmobil, die Region eignet sich für eine abwechslungsreiche Rundreise durch schöne Landschaften und mit Stopps in malerischen Städten. Reisende stoßen dabei auch auf einige interessante Orte, die mit Superlativen verbunden sind.

Malmö, Lomma Beach und Lund

Südschweden ist mit der Fähre (zum Beispiel verschiedene Verbindungen nach Trelleborg) oder auch über Dänemark zu erreichen. Bei letzterer Option bietet sich nach der Fahrt über die Storebælt Brücke ein erster Stopp in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen an, bevor die Fahrt über die beeindruckende Öresundbrücke nach Malmö erfolgt. Malmö ist die drittgrößte Stadt Schwedens und liegt in der Region Schonen (Skåne). Markant im Stadtbild ist der Turning Torso, der mit 190 Metern und sich windenden 54 Etagen als der höchste Wolkenkratzer Skandinaviens gilt. Einen guten Blick auf das Gebäude hat man vom Ribersborg Strand aus, der zu einem Spaziergang einlädt.

Ebenfalls flaniert werden kann in der Altstadt mit seinen Fachwerkhäusern und dem Marktplatz Lilla Torg oder den Parkanlagen Slottsparken (Schlosspark) und Kungsparken (Königspark), wo ein Gartencafé zum Verweilen einlädt. Von Malmö aus bieten sich zudem weitere Stopps oder Ausflüge an den schönen Sandstrand von Lomma Beach oder der Universitätsstadt Lund, die den ältesten Dom Skandinaviens (Domkyrka von Lund) vorzuweisen hat.

Ystad, Ales Stenar und Sandhammaren

Weiter in den Süden und auf der Küstenstraße entlang mit weitem Blick über die Ostsee geht es in das malerische Ystad. Die Hafenstadt wurde vor allem durch die Wallander-Krimis bekannt. Henning Mankells Romanfigur ermittelt in der südschwedischen Kleinstadt und so können Fans auf seinen Spuren wandeln. Aber auch für Nichtkenner der Romane lohnt sich ein ausgiebiger Spaziergang durch die Gassen mit seinen Fachwerkgebäuden und den einstöckigen Häusern mit prächtigen Stockrosen-Bepflanzungen. Viele Galerien, kleine Läden und Cafés befinden sich in den Hinterhöfen der Häuser, sodass sich ein wachsamer Blick auf einem Streifzug lohnt.

Nicht weit entfernt von Ystadt befindet sich weiter östlich Ales Stenar, die größte erhaltene Schiffssetzung in Skandinavien. Die 59 in Form eine Schiffes angeordneten Steine auf einem Hügel nahe des Ortes Kåseberga gelten als schwedisches Stonehenge und werden als Grabanlage oder auch als bronzezeitlicher Sonnenkalender gedeutet. Ein perfekter Ausklang des Tages kann am Strand von Sandhammaren an der südlichsten Spitze Schwedens begangen werden. Der lange und breite Strand mit seinem weißen Sand und den Dünen ist ein idealer Ort zum Entspannen.

Kivik und Nationalpark Stenshuvud

Das entspannte Küstenörtchen Kivik ist die ideale Ausgangslage für eine Wanderung durch den Nationalpark Stenshuvud, dem südlichsten Nationalpark Schwedens. Rund um den gleichnamigen Berg, der durch drei verschiedene Gipfel traumhafte Blicke auf das Meer eröffnet, können verschiedene Routen durch den Park genommen werden. Entlang der Küste wartet ein Aussichtspunkt an einem weißen Leuchtturm oder ein Strandabschnitt mit flachem Wasser. Das Besucherzentrum Naturum informiert zudem über die vielfältige Flora und Fauna des Parks.

Die Gegend um Kivik ist bekannt für ihren Apfelanbau. Nicht weit entfernt vom Nationalpark befindet sich passend dazu das Äpplets Hus (Haus des Apfels). Die Obstkelterei Kiviks Musteri bietet neben Führungen dort unter anderem ein Restaurant und ein Café sowie einen Shop, in dem verschiedenste Produkte rund um die beliebte Frucht erstanden werden können.

Sölvesborg, Karlshamn und der Schärengarten von Blekinge

Sölvesborg in der Provinz Blekinge hat seit 2013 ein besonderes Wahrzeichen: Sölvesborgsbron ist die längste Fußgänger- und Radfahrerbrücke Europas (756 Meter) und überquert die Bucht Sölvesborgsviken zum Stadtteil Ljungaviken auf der Halbinsel Listerland, auch Listerlandet genannt. Dort befinden sich zahlreiche Strände und interessante Fischerdörfer wie Hällevik, das ein Fischereimuseum und Fischrestaurants und -buden bietet.

Karlshamn ist nicht nur ein weiteres charmantes Küstenstädtchen, es ist auch der ideale Ausgangspunkt für eine Schiffstour in den Schärengarten von Blekinge. Vom Hafen aus bringen einen verschiedene Ausflugsboote hinaus aufs Wasser und an den zahlreichen kleinen Felsinseln mit ihren idyllisch gelegenen Ferienhäuschen vorbei. Ein beliebter Tour-Stopp im südlichsten Schärengarten Schwedens ist die Insel Tjärö. Auf ihr kann eine kleine Rundwanderung unternommen werden, die mit zahlreichen schönen Ausblicken auf die Insellandschaften lockt, bevor das Schiff zurück zum Ausgangspunkt schippert.

Von Karlshamn aus führt der direkteste Weg über die E22 zurück nach Malmö.